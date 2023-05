Foto: Internet

Tudo o que vem dos gatos é engraçado, inusitado e divertido. Todos sabem que os felinos são absolutamente independentes e diferentes no modo de se aconchegar, dormir, descansar ou se esconder.

Nesse caso, o bichano achou a aba sobre a placa do fusca como lugar de aconchego, provavelmente por conta do calor do motor! Na verdade, é um porta-gatos. E eu nunca soube para que serviam essas abas!