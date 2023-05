Constrangimento: Cemitério de Caieiras enfrenta violação de várias sepulturas

Foto: Divulgação

Fato antes não registrado no local, começa a fazer parte das estatísticas de furtos da cidade

Na semana em que se comemorou o dia das mães, algumas pessoas que tem o hábito de visitar as sepulturas em datas que permitam uma reflexão ante às lembranças daquele ente que não se faz mais presente, tiveram uma surpresa desagradável ao chegar diante dos túmulos onde familiares foram enterrados no Cemitério da Saudade que fica na Rua Padre Aquiles Silvestre, próximo ao Velório Municipal Orlando Mollo, em Caieiras.

Peças de bronze que tinham portas e fechavam os túmulos ou faziam o acabamento e adornavam as fotos e lápides simplesmente desapareceram e pior, sem deixar marcas ou sinais dos furtos, como se nunca tivesse tido esses adornos ou portas. Segundo informações e comentários, cerca de 20 túmulos que tinham peças de bronze, sempre com proximidade entre as sepulturas, foram violados e também tiveram os objetos furtados.

O estranhamento de um dos dos proprietários de uma das sepulturas violadas, sinaliza para a facilidade em fazer o furto, bem como para a habilidade e cuidado demonstrado pelo ladrão ao não quebrar quaisquer partes do túmulo de onde extraiu o material. “Fiquei espantado ao ver que os túmulos violados, cerca de 20, foram escolhidos a dedo por terem as portas de bronze. Parece que o local foi estudado, porque apenas numa parte do cemirtério houve a violação e o furto somente nas sepulturas que tinham peças de bronze”, disse um dos prejudicado pela ação criminosa, Eduardo Cenachi.

A prefeitura de Caieiras lavrou um Boletim de Ocorrência dia 10 de maio de 2023 em

que figura como vítima e aponta os demais jazigos, vários pertencentes a famílias tradicionais do município, num total de 18 registros. O cemitério não possui câmeras de segurança no local, o que dificultou a identificação do criminoso.

Dia 24 de maio outro BO foi lavrado, desta vez como flagrante de furto nas mesmas características no mesmo Cemitério da Saudade e em horário noturno, assim como foram os demais que ocorreram dia 10 de maio.

Desta vez, o flagrante foi feito mediante denúncia que contou com o apoio da Guarda Civil para levar à delegacia Bruno Caciano de Souza Nunes que estava praticando outros furtos em outras sepulturas.

Segundo o documento, os furtos estão sendo recorrentes totalizando 470 placas de bronze no dia 16 de maio com valor estimado do prejuízo avaliado em R$ 60 mil reais. Ainda de acordo com o boletim, já havia desconfiança do autor preso, haja vista que, além de residir ao lado do cemitério, já teria sido visto no interior do local, por funcionários. Preso, o cidadão aguarda audiência de custódia.

Até o fechamento da edição não tivemos mais informações a respeito.