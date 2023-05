Blue Note SP faz homenagem a Luiz Melodia

Foto: Divulgação

Falecido em agosto de 2017, Luiz Melodia foi cantor, ator, instrumentista e compositor. Com talento inegável o carioca deixou uma obra que está entre as maiores da MPB.

Basta citar seu disco de estreia, “Pérola Negra”, de 1973, além de canções magníficas como “Ébano”, “Estácio, Holly, Estácio”, “Magrelinha” e “Juventude Transviada”.

O Negro Gato será homenageado no dia 23 de junho, no Blue Note SP, região central da capital paulista. No palco as músicas de Meloldia serão interpretadas pelo cantor Aparecido da Silva (destaque na foto), prometendo transformar o BN numa grande pista de dança.

O show Baile do Aparecido é o que propoe: swing, brasilidade, balanço, com “groove e malemolência das terras tupiniquins reverberadas em forma de música e bailado solto”.

Aparecido da Silva vem sedimentando sua estrada na MPB mostrando uma sonoridade transitando pelo trap romântico, além de beats modernos do hip-hop.

Seu recente EP “Vem Dançar Comigo” traz três faixas, com destaque para “Gosti”, que ganhou vídeoclipe disponível nas plataformas.

Enfim, uma noite com toda brasilidade neste incrível tributo a Luiz Melodia.

SERVIÇO

Baile do Apareido

Homenagem a Luiz Melodia

Dia: 23 de junho – 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Conjunto Nacional

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/baile-aparecido/