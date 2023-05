As pequenas aventuras quixotescas

Foto: Kleber Sedrez

Ninguém tem dúvidas que Dom Quixote de La Mancha é um dos personagens mais fascinantes da literatura em todos os tempos. O romance escrito em 1605 pelo espanhol Michel de Cervantes nos apresenta o errante cavaleiro enfrentando moinhos em batalhas épicas imaginárias, montado em Rocinante e escudado pelo bonachão Sancho Pança.

Esse personagem singular e sua saga extraordinária foram a inspiração para o musical infantil “O Pequeno Dom Quixote” em cartaz nesse final de semana no Teatro Paulo Eiró, zona sul de São Paulo.

O espetáculo escrito por Gustavo Libanori traz na direção cênica Bruno Ferian, enquanto Dri Barea assina a direção musical.

A montagem protagonizadas pelo pequeno Quixano, que adora ler e possui uma caixa cheia de livros repletos de aventuras. Filho de uma atriz e morando com uma trupe de circo-teatro o garoto um dia invade o ensaio de das peças e é expulso por sua tia, a chefona da trupe.

A partir daí Quixano se declara cavaleiro e foge em busca de aventuras. No caminho encontra a pequena Sancha, garota que vive na rua. Juntos vão enfrentar “dragões” e “perigosos gigantes” o que lhes ensina lições de companheirismo, respeitar as diferenças e valores de amizade e confiança. “O Pequeno Dom Quixote” tem apenas duas sessões, no sábado (3) e domingo (4) com entrada franca.

SERVIÇO

“O Pequeno Dom Quixote” – Musical Infantil

Autor: Gustavo Libanori

Direção Cênica: Bruno Ferian

Direção Musical: Dri Barea

Elenco: Marina Branco, Raíssa Bueno, Lya Bueno, Murilo Toledo, Renan Souza e Rodrigo Lopes

Gênero: Musical Infantil

Classificação etária: Livre

Duração: 60 minutos

Data: 03 (sábado) e 04 (domingo) de junho

Horário: sábado e domingo, às 16 horas

Ingressos gratuítos – Distribuição dos ingressos na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência de cada apresentação

*Todas as sessões possuem acessibilidade em libras e áudio-descrição

Local: Teatro Paulo Eiró | 467 lugares

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro, São Paulo

Tel: 11. 5546.0449