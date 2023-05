Teatro J. Safra recebe Legião Symphonic in Legacy

Foto: Divulgação

Grandes clássicos da Legião Urbana recebem arranjos orquestrais pela Orquestra Filarmônica das Artes de Osasco

O Teatro J. Safra recebe nos dias 3 e 4 de junho uma grande homenagem aos brasilienses da Legião Urbana. Sobe ao palco da casa da zona oeste paulistana a Orquestra Filarmônica das Artes de Osasco que no show “Legião Symphonic In Legacy” dará arranjos sinfônicos às canções criadas por Renato Russo (1960-1996).

O projeto é um sonho antigo do Maestro Alessandro Ferreira, que arranjou as cordas, com interpretação dos grandes sucessos da Legião a cargo do vocalista Emanuel Pires.

O Maestro Marcos é o responsável por empunhar a batuta e reger os talentosos instrumentistas.

No repertório da Filarmônica estão “Que País é esse?”, “Eu Sei”, “Eduardo e Mônica”, “Há tempos”, “Quase Sem Querer”, “Vento Litoral“ e “Teatro dos Vampiros”. O gran finale terá a participação da soprano paraense Juliane Lins que interpretará a belíssima “Strani Amore”, famosa canção na voz de Laura Pausini e regravada por Renato Russo no álbum “Equilíbrio Distante”, de 1995.

Serão duas apresentações memoráveis. Viva Legião Urbana, Viva Renato Russo.

SERVIÇO

Orquestra Filarmônica das Artes de Osasco

Show: Legião Symphonic In Legacy

Dia 3 de junho – 21 horas

Dia 4 de junho -19h30

Teatro J. Safra

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – SP

Telefone: (11) 3611-3042| 3611-2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Capacidade da casa: 627 lugares

Acessibilidade para deficiente físico

Duração: 75 minutos

Livre