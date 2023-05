Pavilhão Pacaembu sedia a ArPa

Foto: O artista Ivan Serpa, falecido em 1973

Maior feira de arte do Brasil começa no dia 31 de maio

A partir da próxima quarta-feira, 31 de maio os amantes e colecionadores de arte têm encontro marcado com a ArPa. Para esta segunda edição a maior feira de arte do Brasil espera superar os 10.500 participantes da primeira edição que aconteceu em 2022.

A feira reunirá aproximadamente 50 expositores e galeristas distribuídos numa área de 4 mil metros quadrados no Pavilhão Pacaembu, espaço localizado no Complexo Pacaembu, com entrada pela Praça Charles Miller.

Iniciativa da Allegra Pacaembu, concessionária que assumiu a gestão do Estádio do Pacaembu em 2020, com direção geral a gestora cultural Camilla Barella. A gestora é também fundadora da VIVA Projects e colaboradora da Frieze desde 2017.

Segundo Barella, a ArPa 2023 “reforça o caráter mais íntimo e acolhedor proposto de forma bem-sucedida na edição passada”.

“Nós criamos uma atmosfera que possibilita ao público ter mais tempo para conversar com os expositores e também digerirem visualmente o conteúdo da feira. Apontada com uma característica positiva da ArPa, orientamos os galeristas a pensar seus estandes como projetos especiais, muitas vezes até com curadorias próprias”, diz Camilla Barella.

São inúmeros os destaques deste ano. Porém um deles merece atenção especial. A galeria Gustavo Rebello Arte faz uma merecida homenagem a Ivan Serpa (1923-1973), foto acima. A dupla efeméride marca os 100 anos de nascimento de Serpa e os 50 anos de sua morte.

Considerado um dos maiores artistas plásticos do Brasil o carioca teve a trajetória marcada por transitar em vários estilos indo do figurativismo à arte concreta. Serpa teve inúmeras retrospectivas com suas obras montadas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

A feira será bem rápida, apenas cinco dias, encerrando em 4 de junho. Ingressos entre R$ 30,00 e R$ 60,00

SERVIÇO

Feira de Arte ArPa

Período: 31 de maio a 4 de junho

Aberta ao público: de 01 a 04 de junho, quinta a domingo

Horário: Quarta a sábado, das 13h às 20h30 – Domingo, das 11h às 18h

Local: Pavilhão Pacaembu, Complexo Pacaembu

Praça Chales Miller, s/n

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Site: https://arpa.art/

Classificação: Livre