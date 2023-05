Queen Legacy no Blue Note SP

Foto: Divulgação

No próximo dia 7 de junho, véspera de feriadão, o Blue Note SP recebe em apresentação única a banda Queen Legacy. Considerado um dos melhores tributos ao Queen do Brasil o grupo está na estrada desde 2018 e prima pela fidelidade aos arranjos das canções criadas por Freedie Mercury (1946-1991), Brian May, John Deacon e Roger Taylor.

Tendo à frente dos mics o vocalista Abner Depret, o Queen Legacy traz ainda na formação Vitor Giovanniti (guitarra), Wallace Queiroz (baixo), Yara Oliveira (bateria) e Mizinho Carvalho (teclados).

O quinteto se formou em São Paulo e já levou o legado dos ingleses para vários estados do Brasil como Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso. No palco do Blue Note o Queen Legacy promete uma noite inesquecível e muita interação com a plateia.

Não devem faltar no repertório as obrigatórias “We Are The Champions”, “Another One Bites The Dust”, “We Will Rock You”, “Under Pressure”, “Love of My Life”, “Radio Gaga”, “Crazy Little Things Called Love” e “Bohemian Rhapsdoy”. Showzaço à vista.

SERVIÇO

Queen Legacy – Tributo ao Queen

Dia 7 de junho – 22h30

Blue Note SP

Av, Paulista, 2073, 2° Andar – Conj. Nacional

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/queen-legacy-no-blue-note/