Lulu Santos no Espaço Unimed

Foto: Divulgação

Considerado um dos maiores hit makers do Brasil, Lulu Santos faz apresentação única no Espaço Unimed no próximo dia 3 de junho. O cantor, compositor e instrumentista carioca leva para casa da zona oeste paulistana sua mais recente turnê: “Barítono”. Após estrear nos Estados Unidos a tour tem percorrido várias cidades brasileiras.

Para quem não sabe o timbre vocal barítono está entre as vozes médias masculinas. É um timbre mais pesado que o tenor, alcançando graves bem definidos e agudos mais encorpados.

Assim como os demais músculos do corpo humano que vão desgastando com a idade, as cordas vocais também passam por processo de envelhecimento. E Lulu já é um senhor de 70 anos, completados no último 4 de maio. Então é natural que todos os cuidados com a voz sejam tomados, afinal é seu instrumento de trabalho. Isso consiste em abaixar o tom das canções fazendo com que fiquem mais confortáveis para cantar. Um artista talentoso e experiente como Lulu Santos sabe disso e coloca que admitiu tardiamente o fato de ser um barítono.

“Desde que ‘assumi’ essa condição, como costuma acontecer com essas coisas, facilitou enormemente minha vida e arte. O primeiro passo foi em 2000 quando gravei e lancei o álbum Acústico, ali, por conforto e sabedoria, baixei um tom de boa parte do repertório e funcionou perfeitamente. Agora, 20 anos depois, percebi que se baixasse mais um tom, algumas canções voltaram a ser cantáveis sem sobressaltos ou esforço. A chave deste entendimento foi ‘Esse brilho em seu olhar’, do álbum ‘O Ritmo do Momento’ que nunca esteve tão confortável e dentro do meu alcance desde que a fiz em 1983.

“Sou Barítono com paixão, gosto dos graves, gosto de como minha voz soa nesta região. É com essa intenção e propósito que chegamos a este espetáculo no qual oferecemos, como de hábito, nosso melhor. Não vejo a hora de lhes apresentá-lo”, afirma. Será muito legal conferir grandes clássicos de Lulu como “Tempos Modernos”, “Último Romântico”, “Certas Coisas”, “Um Certo Alguém”, “Como Uma Onda” e “De Repente Califórnia” num timbre mais confortável.

SERVIÇO

Lulu Santos – Turnê Barítono

Dia 3 de junho – 22 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipurú, 795- Barra Funda

Classificação: 16 anos

Inf: http://espacounimed.com.br/809-lulu-santos