A Iluminada no Teatro Unimed

Foto: Divulgação

Comédia protagonizada por Heloisa Périssé estreia em dois de junho

Como diria Paulo Gustavo (1978-2021); “Rir é um ato de resistência”. Então pegando carona nessa frase emblemática o Teatro Unimed recebe a partir do mês que vem a comédia “A Iluminada”. Escrita e protagonizada pela talentosa Heloisa Périssé, a peça é demonstração de resiliência depois de uma fase conturbada a qual a atriz passou nos últimos anos.

“Após atravessar duas pandemias, a particular e a mundial, Heloisa teve a inspiração de falar de uma forma humorada sobre superação, como vencer os medos, ter coragem e confiança para seguir em frente. E com o desejo de que quem for assistir ao espetáculo, com sabedoria e com o coração aberto, saia da ”palestra” com seus mantras de ensinamento em mente”.

Em “A Iluminada”, Heloisa Périssé interpreta Tia Doro, um de seus mais famosos personagens em pequenos esquetes e que agora ganha um espetáculo pra chamar de seu. Tia Doro é a palestrante mais alto-astral do planeta. Suas palestras são “motivacionais e quânticas” e, segundo ela, oferece ao público uma forma inusitada de ver o mundo.

Tia Doro teve uma infância conturbada, sofrendo bullying, teve relacionamentos conflituosos e passou por situações e coisas “que pudessem configurar sua existência”. Até que a ponto de explodir, chegou ao limite.

”Mas o que poderia ser seu fim, acaba sendo seu recomeço, pois ela percebe que essa coleção de fracassos é exatamente o que pode levá-la ao sucesso. Quando seus olhos se abrem para o invisível, seu coração se enche de gratidão e fica em paz com seu destino. Apoiada na lei matemática de que menos com menos dá mais, ela passa pelo processo metamórfico da iluminação e se transforma definitivamente na Tia Doro. Revertendo o que seria maldição em benção. Como ela mesma diz: “peguei a m… e fiz em adubo!”.

“A Iluminada” traz a direção de Mauro Farias com temporada no Teatro Unimed até 30 de julho.

SERVIÇO

A Iluminada

Com Heloisa Périssé

Teatro Unimed

Al. Santos, 2159, Jardins, São Paulo

Estreia: sexta-feira, 2 de junho de 2022, às 20h

Curta temporada: de 2 de junho a 30 de julho de 2023

Horários: sextas e sábados, às 20h. Domingos, às 18h

Ingressos: Plateia – R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) | Balcão – R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)

Clientes Unimed têm 50% de desconto com apresentação da carteirinha. Descontos não cumulativos.

Horários da Bilheteria: Sexta e sábado, das 12h30 às 20h30. Domingos, das 10h30 às 18h30.

Duração: 60 minutos

Classificação: 12 anos

Capacidade: 249 lugares

Gênero: comédia

Inf: www.sympla.com.br/teatrounimed