Paula Toller no Tokio Marine Hall

Foto: Divulgação

Paula Toller, uma das vozes mais doces dos anos 80, sobe ao palco do Tokio Marine Hall neste sábado, 27 de maio. A cantora e compositora carioca faz apresentação única na casa da zona sul paulistana dentro da “Turnê Amorosa”, a qual já entrega uma noite repleta de romantismo.

O amor sempre foi tema presente nas canções de Paula, tanto na época como vocalista do Kid Abelha, que encerrou atividades em 2016, quanto em carreira solo. Em quase quarenta anos de trajetória Paula gravou canções e álbuns que estão entre os melhores do pop/rock nacional.

Com o Kid lançou discos emblemáticos como “Seu Espião” (1984), “Tomate” (1987), “Ié, Ié, Ié” (1993) e “Surf” (2001). Em 1998 a carioca lançou o primeiro álbum solo o qual levava apenas seu nome.

Seu timbre soprano lírico se mantém intacto através dos anos e quem for ao TMH poderá conferir músicas que cativam gerações.

No repertório constam as obrigatórias “Lágrimas & Chuva”, “Pintura Íntima”, “Como Eu Quero”, “Amanhã é 23”, “Na Rua, na Chuva, na Fazenda”, “A Fórmula do Amor”, “Te Amo Pra Sempre”, “Alice” e “Nada Tanto Assim”.

SERVIÇO

Paula Toller – Turnê Amorosa

Dia 27 de maio – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/paula_toller/