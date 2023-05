O Caso estreia no Teatro Bravos

Foto: Divulgação

Comédia com Otavio Muller e Letícia Isnard estreia neste sábado, 20 de maio

O Teatro Bravos recebe, a partir deste sábado, o espetáculo “O Caso”. Com temporada até nove de julho a montagem traz a direção de Fernando Philbert, sendo uma adaptação do texto “O caso Martin Piche”, do autor francês Jacques Mougenot.

Após temporada de sucesso no Rio de Janeiro, “O Caso” chega à zona oeste paulistana, contando a história “de um homem que busca na terapia a solução para um problema um tanto excêntrico: vive tomado por uma sensação de desinteresse absoluto por tudo e todos ao redor. Acha tudo muito chato e não consegue prestar atenção em nada que as pessoas dizem”.

Este super deficít de atenção que acomete Arnaldo (Otavio Muller) explora questões atuais como “dificuldade de concentração em meio à avalanche de informações e estímulos que chegam sem parar e da falta de interesse pelo outro e pelo coletivo”.

Querendo ajuda, Arnaldo procura uma psiquiatra, intepretada por Letícia Isnard.

Segundo Fernando Philbert, “a comédia tem pitadas de absurdo e a investigação psicanalítica se depara com o simples fato de um homem que se chateia pura e simplesmente e sofre por isto”.

Por sua vez, Otavio Muller diz ter tido uma boa impressão assim que leu o texto pela primeira vez.

“Apesar de ser um texto francês contemporâneo, eu acho que diz muito para cá e para agora, hoje. Como ator, como artista, eu quero cada vez mais, junto com os parceiros deste projeto, que a peça seja bastante relevante. Que a gente possa acentuar ainda mais essa relevância para o Brasil de agora. A peça fala de um sentimento que todo mundo já teve, em momentos e épocas diferentes na vida e também agora. Essa coisa do tédio, de achar tudo uma chatice, de não aguentar mais”, diz Muller.

“Partindo desse comportamento quase excêntrico, discutimos o todo das nossas relações e modo de conviver em sociedade”, completa Fernando Philbert.

SERVIÇO

O Caso

Estreia: 20 de maio – 20 horas

Temporada até 9 de julho

Sábados: 20 horas

Domingos: 17 horas

Teatro Bravos

Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

Ingressos: a partir de R$ 40,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/82142/