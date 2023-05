Oswaldo Montenegro no Teatro Bradesco

Foto: Divulgação

Oswaldo Montenegro, um dos maiores nomes da música brasileira, se apresenta no Teatro Bradesco nos dias 26 e 27 de maio. O músico carioca leva para a casa da zona oeste paulistana o show “Oswaldo Montenegro e Orquestra” no qual seus grandes sucessos ganham nova roupagem com arranjos de corda, madeiras e sopros.

Em mais de cinquenta anos de carreira, Montenegro mostra uma sonoridade que se diferencia por agregar elementos distintos como rock progressivo, rock rural, folk e música barroca. Em 1972, com apenas dezessete anos, participou do Festival da Canção da Rede Globo, que lhe conferiu projeção nacional.

Em 1979 ficou em 3° lugar no Festival da Tupi, com seu maior sucesso “Bandolins”. Autor de trilhas para cinema, teatro e musicais, o carioca já lançou mais de quarenta álbuns, entre eles, “Os Menestréis” (1986), “Letras Brasileiras” (1997); “Léo e Bia” (1998), “Aldeia dos Ventos” (2004), “Quebra Cabeça Elétrico” (2010) e “Canção Nua” (2021).

No Teatro Bradesco, o músico fará shows intimistas, batendo papo, contando histórias, fazendo uma comunhão afetiva com os fãs.

Os arranjos orquestrais foram criados por Dudu Trentin, Gabriel Novais, Sérgio Chiavazzoli e o próprio Oswaldo. A flautista Madalena Salles, parceira de anos, mostra seu talento, além da participação do multi-instrumentista Alexandre Meu Rei. No repertório não faltarão “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia”, “Bandolins”, “Estrelas” e “Estrada Nova”.

SERVIÇO

Oswaldo Montenegro e Orquestra

Dias: 26 e 27 de maio – 21 horas

Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 90 min.

Classificação: Livre

Capacidade: 1439 pessoas

Ingresssos: a partir de R$ 100,00

Inf: https://tinyurl.com/yv562s48