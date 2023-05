Beatles para todas as gerações e eternamente

Foto: Divulgação

O grupo Beatles Para Crianças se apresenta no J. Safra em 20 de maio

A expressão “Beatles para sempre” é praticamente um mantra entre os fãs dos Fab Four. Embora tenham encerrado atividades há mais de cinquenta anos a obra do quarteto de Liverpool cativa cada vez mais admiradores. Com o intuito de levar a música da banda inglesa para as novas gerações os educadores Fábio Freire e Gabriel Manetti criaram em 2014 o projeto Beatles Para Crianças.

De maneira lúdica o BPC proporciona “às famílias um momento único de diversão deixando bem claras as bases do projeto: a musicalização, a iniciação ao rock, à língua inglesa e a inquestionável referência do universo dos Beatles e suas canções. O BPC domina completamente o repertório dos Fab Four, apresentando cada canção com sabor de novidade, com pegada atual e sem medo de incluir instrumentos lúdicos como ukulele, bandolim, washboard, keytar e kazoo”.

Em quase dez anos de atividades o grupo fez inúmeras apresentações pelo Brasil e lançou os CDs: “Beatles Para Crianças” (2016) e “Beatles Para Crianças – A Bagunça Continua” (2018).

O grupo sobe ao palco do Teatro J. Safra neste sábado, 20 de maio, em apresentação única com um repertório irresistível. No espetáculo “O Primeiro show de rock!!!” a banda mostra arranjos bacanas para clássicos como “I Want Hold Your Hand”, “All My Loving” e “Yellow Submarine”.

Além de Fábio Freire (guitarra/voz) e Gabriel Manetti (voz), integram a BPC Eduardo Puperi (guitarra/teclado), Marcos Klis (baixo) e Humberto Zigler (bateria).

Mais que nunca podemos gritar “Beatles Para Sempre”.

SERVIÇO

Beatles Para Crianças – O Primeiro show de Rock!!!

Dia: 20 de maio – 16 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo

Capacidade: 627 lugares

Livre

Duração: 60 minutos

Ingressos: Entre R$ 15,00 e R$ 60,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=452