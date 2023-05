Viajando aos anos 80

Foto: Divulgação

A galera roqueira da década de 80 continua celebrando. São 40 anos da cena que ficou conhecida como BRock com grupos surgidos de norte a sul do país. Duas das bandas mais legais da época sobem ao palco do Tokio Marine Hall no próximo dia 20 de maio. Falo dos cariocas Lobão e Biquíni, ex-Cavadão.

Quem abre a noite é o Lobo Mau do rock nacional. Numa nova fase, Lobão se apresenta com a The Vanishing Volcanoes. Integrado por Armando Cardoso (bateria) e Guto Passos (baixo), o power trio chega com a tour “O Magma do Rock”. Revisitam e dão arranjos viscerais a grandes hits de Lobão como “Me Chama”, “Vida Louca Vida” (eternizada por Cazuza), “Rádio Blá”, “Vida Bandida”, “É Tudo Pose”, “Decadense”, “O Rock Errou”, “Cena de Cinema”, “Sozinha Minha’’ e ‘’Canos Silenciosos”.

Fechando a noite o Biquíni fará um show passando longe do tédio. Integrado por Bruno Gouveia (vocal), Carlos Coelho (guitarra), Miguel Flores (baixo) e Álvaro Birita (bateria) a banda estreou em disco em 1986 com “Cidades em Torrente”, trazendo os hits “Timidez” e “Inseguro de Vida”.

O mais recente trabalho dos cariocas é “Através dos tempos”, de 2021. O disco traz na essência, um recado de otimismo, resiliência e perseverança, questões pertinentes após a pandemia de Covid-19. No set do Biquíni não devem faltar “Tédio”, “Zé Ninguém”, “Janaína”, entre outras.

SERVIÇO

Biquíni e Lobão

Data: 20 de maio (sábado) – 22h

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – São Paulo

Classificação: 16 anos

Ingressos: a partir de R$ 200,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/biquini-cavadao-e-lobao/