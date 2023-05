O naufrágio nosso de cada dia

Foto: O dramaturgo Mário Bortolotto

Mário Bortolotto volta a explorar conflitos familiares em novo texto

Ator, dramaturgo, escritor, diretor e músico. Esses são alguns atributos do paranaense Mário Bortolotto. Radicado em São Paulo há alguns anos, Bortolotto se tornou um dos maiores representantes do teatro underground (se é que podemos chamar assim) com textos que “permeiam assuntos familiares”.

À frente de sua Cia Cemitério de Automóveis o dramaturgo já evidenciou esse seu “lado família” em textos como “Fica Frio”, “Tempo de Trégua” e “Tudo que dói”.

Seguindo essa verve, Mário Bortolotto “navega pelo universo familiar e todas suas camadas” no novo texto: “Notícias de Naufrágios”. Em cartaz no Teatro Cemitério de Automóveis, na Bela Vista, a trama nos apresenta um homem que “volta à sua pequena cidade depois de 20 anos.” Lá reencontra a mulher, que deixou grávida, e o filho que não conheceu.

Os antigos amigos não o reconhecem, mas a maioria o julga de modo severo, esperando explicações do porquê ter ido embora e sua penitência em relação à mulher e o filho que abandonou.

Segundo Bortolotto a analogia dos conflitos pessoais com naufrágios se faz pertinente.

“Acho que sou meio obcecado com esse tema, mas não exatamente de uma maneira por demais afetuosa, mas, de uma maneira torta, tentando entender o porquê as pessoas se apegam tanto a algo que eles imaginam que é fundamental para suas vidas. Eu não estou aqui dizendo que a família não pode ser fundamental. Estou apenas dizendo que as pessoas se agarram a essa ideia como se estivessem tentando se agarrar aos escombros de um barco que naufragou”, diz.

Bortolotto, além de assinar o texto, também atua e dirige o espetáculo que traz no elenco Carcarah, Patrícia Vilela, Renata Becker, Fernão Lacerda e Fernando Castioni.

Fica em cartaz no Teatro Cemitério de Automóveis até 17 de maio, seguindo depois para o Teatro Cacilda Becker, na Lapa. Confira as informações abaixo.

SERVIÇO

Notícias de Naufrágios

Em cartaz no Teatro Cemitério de Automóveis

Até 17 de maio

Rua Francisca Miquelina, 155 – Bela Vista – São Paulo

Quinta, sexta e sábado: 21 horas

Domingo: 20 horas

Ingresso: R$ 40,00 inteira – R$ 20,00 meia

Inf: http://www.sympla.com.br/produtor/cemiteriodeautomoveis

Notícias de Naufrágios

Teatro Cacilda Becker

Rua Tito, 295 – Lapa – São Paulo

De 18 a 21 de maio

Quinta, sexta e sábado: 21 horas

Domingo: 19 horas

Gratuíto

Retirar ingresso na bilheteria uma hora antes de cada sessão