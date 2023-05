Morre Rita Lee aos 75 anos

Foto: Divulgação

Cantora faleceu nessa segunda-feira (8) em São Paulo

Considerada a Rainha do rock brasileiro, Rita Lee lutava contra um câncer nos pulmões desde 2021. Após um delicado tratamento foi curada e estava em recuperação. A notícia de sua morte pegou os fãs de surpresa e, ao longo do dia, diversas manifestações de pêsames e homenagens à cantora estão sendo feitas nas redes sociais.

Nascida na capital paulista em 31 de dezembro de 1947, Rita Lee era filha do dentista Charles Fenley Jones e da pianista Romilda Padula Jones. Aos 15 anos aprendeu a tocar bateria e outros instrumentos. Ao lado dos irmãos Sérgio Dias e Arnaldo Baptista formou Os Mutantes, nos anos 60, considerado um dos grupos mais inventivos e revolucionários da música brasileira.

Com a banda lançou os discos : Os Mutantes (1968), Mutantes (1969), A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado (1970), Jardim Elétrico (1971), Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretz (1972). No final dos anos 70 ao lado do marido e parceiro musical, Roberto de Carvalho, iniciou uma extraordinária carreira solo que lhe permitiu ir além do rock, transitando pelo pop, bossa nova e MPB. Sua criatividade não tinha limites.

Além da música Rita Lee foi também escritora, apresentadora e atriz atuando nas novelas globais “Top Model” e “Vamp”.

O velório de Rita Lee será nesta quarta-feira (10) no Planetário do Parque Ibirapuera e será aberto ao público das 10h às 17h. Em seguida o corpo será cremado em uma cerimônia restrita à família.

Fica aqui a homenagem do RN à eterna Rainha do Rock Brasileiro.

Por Nelson de Souza Lima

Ei, Rita. “Chega Mais”. Dá pra explicar o que essa “Mania de Você”.

Com os dois pés você “Arrombou a Festa” do rock nacional.

Ouvindo suas músicas “Aqui, Ali, em Qualquer Lugar” eu me sinto um “Menino Bonito” e, às vezes, “Ando Meio Desligado”, o que é natural após recorrer à “Erva Venenosa”. Você nunca deixará de ser nossa “Ovelha Negra”, aquela que “Lança Perfume” e me fez entender e adorar “Esse tal de Roque Enrow”.

Vem, Rita. “Baila Comigo”. Pode vir vestida de “Cor de Rosa Choque” ou “Amarelo, Azul e Branco”. Vamos ouvir a “Balada do Louco”.

Sou um cara simples. Não quero “Nem Luxo, nem lixo”, simbora passear pelos “Jardins da Babilônia”. Depois dar um rolê de caranga, pois afinal, “Papai, me empresta o carro”.

“Orra, meu”, me “Desculpe o Auê”. Vou ali chorar um pouco e já volto, pois “Agora só falta Você”.