Villa Country recebe Leonardo e a dupla Hugo & Guilherme

Foto: Divulgação

Domingão, 14 de maio é Dia das Mães. Se você quer dar um presente legal para ela, tá aí a dica. Showzão com os goianos Leonardo e a dupla Hugo & Guilherme. Os cantores sobem ao palco do Villa Country, zona oeste de São Paulo, numa noite que tem tudo para ser inesquecível.

Encontro de gerações que promete agradar fãs da música sertaneja, os astros levarão para o Villa seus maiores sucessos.

Leonardo, inclusive comemora 40 anos de carreira iniciada lá em Goiânia, ao lado do irmão Leandro. O começo não foi fácil. O primeiro disco da dupla, lançado em 1984, foi produzido com recursos próprios e ajuda de amigos, o qual trouxe como destaque “Hoje Acordei Chorando”.

A situação começou a melhorar em 1989 com o lançamento de “Leandro & Leonardo Vol. 3” com o megahit “Entre Tapas e Beijos”. Com o sucesso radiofônico e a nova onda do sertanejo que iniciava a década de 90, vieram fama, sucesso e milhões de discos vendidos.

Porém, o destino levou Leandro em junho de 1998, vítima de um câncer raro nos pulmôes. Em carreira solo Leonardo lançou álbuns emblemáticos como “Tempo” (1990), “Te Amo Demais” (2002), “De Corpo e Alma” (2006) e “Bar do Leo”(2016). O cantor figura entre os maiores nomes da música sertaneja tendo vendido mais de 35 milhões de cópias de seus discos. Não devem faltar no repertório do Leo “Talismã”, “Eu Juro”, “Temporal de Amor” e “Paz na Cama”.

Por sua vez, a dupla Hugo & Guilherme representa a nova geração da música caipira. Spártaco Luiz Neves Vezzani, o Hugo e Matheus Neves, o Guilherme estão na estrada sertaneja há apenas sete anos. Contudo, se destacam entre as melhores duplas do gênero.

Em 2016 gravaram o DVD de estreia “Acústico e Ao Vivo”, em Goiânia trazendo como convidados Henrique & Juliano em “Na Maldade” e Maiara & Maraisa” em “Imagina”. Desde então, lançaram álbuns de destaque na carreira como “No Pelo” (2017) e “Olha Nóis de Novo” (2020).

O trabalho mais recente da dupla é “Próximo Passo” de 2022.

Leonardo e Hugo & Guilherme farão a alegria de mães e filhos. Além de tudo isso, o show marca os de 21 anos do Villa Country, a melhor casa sertaneja do Brasil.

SERVIÇO

Leonardo e Hugo & Guilherme

Dia 14 de maio – 20 horas

Villa Country

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo

Classificação: 18 Anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/26554/ingressos-para-leonardo-e-hugo-e-guilherme