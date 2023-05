Uma aventura vegetal para os pequeninos

Foto: Divulgação

Com estreia neste sábado (13) infantil mostra a importância de alimentação saudável desde criança

Que pai ou mãe nunca teve dificuldades em fazer os filhos pequenos comerem vegetais como chuchu, brócolis ou beterraba. As crianças, na maioria das vezes, prefere um fast food com muita batata frita, cachorro quente ou hambúrguer.

Pensando nisso o autor Maciel Silva elaborou o roteiro de “Uma aventura na Horta”, cuja montagem estreia neste sábado (13) na Casa de Artes SP, região central de São Paulo.

Silva também assina a direção do espetáculo que traz a luta de Brócolis, Tomate e Cenorita contra o terrível Hamburgão.

Com roteiro leve e divertido o infantil dá dicas às crianças “de como se alimentar bem e de uma forma engraçada fazendo com esses alimentos até então considerados vilões sejam maravilhosos e amigos das crianças, amigos das refeições de cada dia e seja um grande atrativo para serem degustados. E no final vencem o vilão Hamburgão e o trancam na lanchonete de onde nunca deverá sair e com muita música e bom humor vencem o tal vilão”.

Serviço

Uma aventura na Horta

Estreia: 13 de maio – 16 horas

Sábados e Domingos as 16:00 hs

Obs: dia 03/06 sessões com intérprete de libras e áudio descrição

Obs.: dia 28/05 não terá sessão

Rua Major Sertório, 476 – Centro

VENDAS – bilheteriaexpress.com

Valor R$ 30.00

Meia R$ 15.00

Ficha técnica

Autor e direção artística – Maciel Silva

Direção Musical e trilha sonora – Ivan Alves

Direção de produção- Lucas Lima

Produção executiva-Roberta Viana

Elenco

Gregory Pena

Jessica Costa

Lugui Carvalho

Victhor vieira

Coreografia e corpo – Kauê Valiaz

Luz – Ronny Vieira

Art Design e mídias -Chico tomas

Técnico – Allex Duran

Bonecos e confecções – André Bonecos, Carol Pinho e Marco Rocha

Cenário e Figurinos -Grupo Botija

Maquiagem Ricardo Almeida

Produção e Realização – www.botijaeventos.com.br