Stanley Jordan no Blue Note SP

Foto: Divulgação

No próximo dia 25 de maio o Blue Note SP recebe Stanley Jordan um dos maiores guitarristas do planeta. O americano sobe ao palco da casa da região central para dois sets: às 20h e às 22h30.

Nascido em Chicago, Jordan teve o piano como primeiro instrumento, porém aos onze anos optou pela guitarra, com a qual virou um nome emblématico.

Em 40 anos de trajetória Jordan se tornou Bacharel em composição musical pela Universidade de Princeton e na década de 80 participou dos maiores festivais de música, entre eles, Kool Jazz Festival, Concord Jazz Festival e no aclamado Montreux Internacional Jazz.

Entre os gigantes com quem já trabalhou estão Quincy Jones, Michal Urbaniak e Richie Cole. Sua dedicação à guitarra e contribuição à música são inúmeras como o tapping, técnica de tocar no braço do instrumento.

Recebeu diversas indicações ao Grammy e, entre seus vários álbuns, se destacam “Touch Sensitive” (1982), “Magic Touch”, (1985), “Cornucopia” (1990), “Bolero” (1994) e “State Of Nature” (2008). O álbum mais recente do americano é “Duets (with Kevin Eubanks)” (2015).

Serviço

Stanley Jordan

Dia 25 de maio

Set 1: 20 horas

Set 2: 22h30

Blue Note São Paulo

Av. Paulista 2073 – 2º Andar – São Paulo

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/stanley-jordan/