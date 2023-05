Musical no Teatro Bravos homenageia Frank Sinatra

Foto: Divulgação

Espetáculo mostra momentos marcantes da vida do astro americano

No próximo dia 18 de maio o Teatro Bravos, em Pinheiros zona oeste de São Paulo, recebe em apresentação única o espetáculo “Sinatra – O Homem e a Música”.

Com produção impecável o musical mostra a vida e obra de Francis Albert Sinatra (1915-1998). Um dos maiores astros de todos os tempos, o americano, descendente de italianos, se consolidou não só como cantor, mas também no cinema, em filmes memoráveis como “Marujos do Amor”, “A um passo da eternidade” e “O homem do braço de ouro”.

Conhecido como “The Voice” (a voz), Sinatra vendeu mais de 150 milhões de cópias de seus álbuns e teve ligação marcante com nosso país. Em 1967 gravou um dos discos mais emblemáticos da carreira. Ao lado de Tom Jobim (1927-1994) lançou “Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim” com versões em inglês de canções do maestro carioca, entre elas, “Girl From Ipanema (Garota de Ipanema)”.

Em 1980, The Voice fez uma apresentação memorável no Estádio do Maracanã, RJ, tocando para mais de 175 mil pessoas.

Inspirado no livro homônimo do escritor Renzo Mora, “Sinatra – O Homem e a Música” tem direção geral de Arnaldo Catalan e direção musical de Mário Tirolli. No palco excelentes atores/cantores interpretam canções e parcerias que marcaram a trajetória de Frank Sinatra.

São reproduzidos duetos inesquecíveis do astro com Bono Vox, Elvis Presley, Tom Jobim e Celine Dion. Para dar molho a tudo isso e trazer para o público o glamour de Las Vegas, a Jazz Big Band toca com maestria os arranjos originais das 17 canções que compôem o show.

No aspecto pessoal são mostrados episódios polêmicos da vida de Sinatra como seu “envolvimento mítico” na Máfia, o casamento com Mia Farrow e a paixão ardente por Ava Gardner.

Enfim, “Sinatra – O Homem e a Música” traz ao público um espetáculo altamente profissional, mostrando o quanto Frank Sinatra foi e, sempre será, gigantesco.

SERVIÇO

Sinatra – O Homem e a música

Atores – Luigi de Moraes e Vanessa Cancian

Cantores – Pedro Stefano, Newton Zago e Erika Novaes

Orquestra – Jazz Big Band

Produção – Associação dos Artistas

Dia: 18 de maio

Horário: 21h

Gênero: Musical

Classificação: Livre

Duração: 75 minutos

Ingressos: de R$ 40 a R$ 120

Ingressos Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/81736

Horário da bilheteria:

De terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo.

Local: Teatro Bravos

Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Complexo Aché Cultural, entre as Avenidas Faria Lima e Pedroso de Morais.

Abertura da casa: 1 horas antes do espetáculo

Café no 3º andar

Capacidade da casa: 611 lugares

Acessibilidade para deficiente físico e obesos

Estacionamento: MultiPark – R$ 39,00 (até 3 horas)