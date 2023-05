Teatro J. Safra exibe homenagem a Andre Matos

Foto: Divulgação

Morto em 2019, o músico deixou uma lacuna enorme no rock nacional

No próximo dia 19 de maio o Teatro J. Safra, zona oeste de São Paulo, exibe o segundo episódio do documentário “Andre Matos – Maestro do Rock”. Considerado o maior nome do Heavy Metal brasuca, o cantor, compositor e instrumentista faleceu em 8 de junho de 2019, vitimado por um infarto fulminante.

O vazio que a morte de Matos provocou na família, amigos e fãs é gigantesco e inúmeras homenagens vêm sendo feitas a ele nos últimos anos. Idealizado e dirigido por Anderson Bellini o documentário será dividido em quatro episódios, o primeiro, lançado em 2020, foi exibido nos cinemas do país.

Bellini está produzindo e realizando cada episódio por intermédio de crowdfunding (vaquinhas virtuais) nas quais os fãs de Andre Matos doam quanto quiserem e puderem para o financiamento do documentário.

Neste segundo episódio de “Andre Matos – Maestro do Rock”, o diretor traz cenas inéditas, entre elas a última entrevista do músico, meses antes da morte. Também há revelações impactantes dos guitarristas Kiko Loureiro e Rafael Bittencourt que, ao lado de Andre, fundaram o Angra no começo dos anos 90.

Com o Angra, Andre Matos e seus companheiros alcançaram enorme sucesso em vários países como França e Japão.

Na Terra do Sol Nascente o grupo foi aclamado com seu disco estreante “Angels Cry”, o qual lhes rendeu Disco de Ouro. Em Paris, em 1999, a banda se apresentou na badalada casa de espetáculos Zenith, num show que contou com a presença de Bruce Dickison, vocalista do Iron Maiden.

Tempos de Glória? Sim, sem dúvidas. Porém, o doc não mostra só glamour. Também estão presentes momentos conturbados na trajetória de Andre e do Angra. Os desentendimentos com Loureiro e Bittencourt e que o levaram a sair do Angra e formar o Shaman.

Anderson Bellini deu voz a todos levando ao público o lado humano dos envolvidos, mostrando o quanto também estão sujeitos a arroubos emocionais.

Mais uma oportunidade pra conhecer o gigante e inesquecível Andre Matos.

SERVIÇO

Documentário: ANDRE MATOS – MAESTRO DO ROCK – EPISÓDIO 2

Data: 19 de Maio de 2023 – Sexta Feira – 20h

Duração: 165 min

Classificação: Livre

Ingressos: a partir de R$ 10

Compras online: https://www.eventim.com.br/event/filme-documentario-andre-matos-maestro-do-rock-episodio-2-teatro-j-safra-16707360/?affiliate=JSA

Bilheteria

Quartas e quintas – 14 às 21h

Sextas, Sábados e Domingos – 14h até o horário dos espetáculos

Aceita os cartões de débito e crédito: Amex, Dinners, Elo, Mastercard, Visa e Hipercard. Não aceita cheques.

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Capacidade da casa: 627 lugares

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento:

Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00