Versatilidade: Absoluta, sua solução Chevrolet

Completa em todos os aspectos, a concessionária atua em várias modalidades que atendem todos os gostos e de quem adora carros

Desde que se instalou em Caieiras, em 2019, a concessionária Absoluta vem aprimorando e aperfeiçoando sua linha de produtos e serviços com a intenção voltada ao consumidor apaixonado por carros.

Variedade em 0Km, seminovos e serviços

Além dos veículos novos da marca Chevrolet repletos de bônus e com taxas muito atraentes, a concessionária oferece veículos seminovos de todas as marcas, com garantia, oficina credenciada da Chevrolet para revisões e manutenções da marca, venda de peças e acessórios.

Oficina com atendimento especializado

Outra modalidade que a Absoluta oferece é direcionada ao público PCD, com todas as especificações exigidas e atendimento diferenciado. A venda de veículos para taxi também está à disposição de quem tenha interesse em trabalhar no ramo e queira iniciar com um belo automóvel. As empresas e empresários também tem seu lugar na Absolta que vende veículos para PJ (Pessoa Jurídica). Em todos os casos, a Concessionária dispõe de pessoal especializado, treinado e apto a realizar os atendimentos em quaisquer itens oferecidos.

Linha de usados revisados e com garantia

A intenção é garantir a satisfação do cliente e consumidor que busca um carro que se encaixe no seu gosto e possibilidades desde o Zero Km ao usado.

“Aqui é lugar de gente feliz e que quer um veículo de primeira linha”, disse Ney Roberto, gerente de marketing que aproveita para fazer o convite a você e família para conhecer o espaço Absoluta Chevrolet que fica na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, 3007, em Caieiras.