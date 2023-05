Medicina natural: Couve manteiga, delícias para a saúde

Foto: Internet

A couve manteiga é uma hortaliça composta por folhas lisas ou pouco onduladas, normalmente de cor verde-escuro. É ela que se destaca acompanhando a feijoada ou no suco verde. Mas também pode ser incluída em diversas receitas como saladas ou refogada com alho e cebola.

Bastante versátil, a couve-manteiga pode ser consumida tanto crua quanto cozida. Assim como a maioria de frutas, legumes e verduras, se for ingerida crua preservam-se ainda mais seus nutrientes. Opte por sucos ou picada em saladas com tomate e cebola.

O suco verde geralmente leva água e alguma fruta como limão ou laranja. É rica em fibras, é fonte de ferro, cálcio, vitaminas A, C, K e ácido fólico. Possui antioxidantes importantes que ajudam a prevenir doenças. Além disso, contém poucas calorias e é recomendada para quem quer controlar o peso. Em 100 g do alimento cru há cerca de 27 calorias e 3 g de fibras.

Os benefícios são vários: fortalece a imunidade, controla o colesterol ruim, ajuda a manter o bom humor, aumenta a saciedade, é fonte de potássio, contribui para a saúde dos ossos e coagulação. É ótima no auxílio do funcionamento intestinal e, por ser rica em ácido fólico e ferro, é excelente para o desenvolvimento do bebê e saúde das gestantes.