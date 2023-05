Homenagem: 29 anos se Ayrton Senna

Foto: Internet

Ayrton Senna foi um dos maiores ícones do automobilismo mundial e um dos pilotos mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1. Infelizmente, sua carreira foi interrompida de forma trágica em 1º de maio de 1994, quando sofreu um acidente fatal durante o Grande Prêmio de San Marino, realizado no circuito de Ímola, na Itália.

O acidente ocorreu durante a sétima volta da corrida, quando Senna perdeu o controle de seu carro e bateu violentamente contra um muro de concreto. O impacto foi tão forte que a suspensão da roda lateral direita do carro se soltou e consumiu a cabeça do piloto. Senna foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu algumas horas depois.

A morte de Ayrton Senna chocou o mundo do esporte e deixou fãs ao redor do globo em estado de choque. O Brasil, país natal do piloto, entrou em luto oficial e milhares de pessoas saíram às ruas para homenageá-lo. Em todo o mundo, fãs perderam flores, mensagens e bandeiras em circuitos de corrida, monumentos e embaixadas brasileiras.

Até hoje, a morte de Senna é lembrada com muita emoção e tristeza pelos fãs do automobilismo. Sua personalidade intensa e estimulante dentro e fora das pistas o transformaram em um ícone para muitas pessoas. Seu legado no esporte e na sociedade brasileira é inestimável, e a perda de um ídolo tão amado e admirado, há 29 anos, deixou uma marca indelével na história do país e do mundo.