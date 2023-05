Double You no Tokio Marine Hall

Foto: Divulgação

Prepare-se para viajar no tempo, direto aos anos 90. No próximo dia 13 de maio o Tokio Marine Hall se transforma numa enorme pista de dança ao som de Double You. O grupo italiano sobe ao palco da zona sul paulistana para uma única apresentação, dentro da turnê Memories, comemorando 30 anos de carreira.

Embora formado no meio dos anos 80, na Itália, os caras só gravaram o primeiro single em 1991, ao conhecer o produtor Roberto Zanetti. A música escolhida foi “Please, Don’t Go”, clássico da década de 70 dos americanos KC and The Sunshine Band.

Sucesso em vários países, o single integrou o álbum de estreia da banda, “We All Need Love”, de 1992. Tendo à frente o vocalista britânico Willian Narraine, o Double You gravou inúmeros hits ao longo dos anos como “Looking At My Girl”, “Run To Me”, “She’s Beautiful”, “Who’s Fooling Who?” e “Why (Let’s Make It Christmas).

Narraine é a cara do grupo e realizou parcerias com vários artistas do pop e eurodance, entre eles, Time Machine, Toro, Eclipse e Willy Morales. Vindo regularmente ao Brasil, o Double You sempre conta com ótimo público em suas apresentações. Então, embarque neste túnel do tempo e bora se jogar na pista ao som de um dos maiores representantes da música de pista.

SERVIÇO

Double You – Tour Memories

Dia 13 de maio – 23 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro R. B

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/double-you/