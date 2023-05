Summer Breeze Brasil proporcionou shows inesquecíveis

Foto: Divulgação – Banda Kreator

Em sua primeira edição brasileira mega-festival trouxe algumas das maiores bandas da atualidade

O que dizer dessa primeira edição em solo tupiniquim do Summer Breeze? Simplesmente inesquecível. Com público gigantesco, organização de prima (pelo menos não ouvi reclamações), line up sensacional e shows arrebatadores, tudo rolou de boa, com centenas de banguers curtindo as inúmeras apresentações num clima festeiro.

A organização acertou em realizar o Summer Breeze Brasil no Memorial da América Latina. Além de estar ao lado da Estação Barra Funda do metrô, que favoreceu o acesso, os palcos montados no estacionamento do Memorial proporcionaram ótima visão aos fãs. Quem conhece o Memorial sabe que uma passarela liga os dois lados do equipamento cultural o qual recebeu palcos e estandes de música, tatoos e gastronomia.

Era só cruzar a passarela para ter acesso ao Sun Stage e espaço gastronômico.

As bandas se apresentaram em três palcos: Ice Stage, Hot Stage e Sun Stage que receberam alguns dos nomes mais emblemáticos do metal, hardcore, industrial, black, thrash e prog metal.

Teve pra todo mundo, desde grupos clássicos como Accept, Testament, Kreator, Napalm Death e Lamb of God, até bandas mais recentes como Bury Tomorrow e Parkway Drive. Essa última fechou o SBB na noite de domingo, com gostinho de quero mais.

Difícil dizer qual foi o melhor show, pois tanto as bandas gringas, quanto as nacionais proporcionaram apresentações de alto nível, provando que o festival já é sucesso, devendo voltar em 2024.

Os brasileiros mostraram que estão em pé de igualdade com a gringaiada e Sepultura, Viper, Krisiun, Project 46, Brutal Brega, Tuatha de Danan e Sinistra deram conta do riscado arrebatando os fãs. Além disso, muitas homenagens ao maestro maior do metal brasuca André Matos (1971-2019).

Dos shows que vi, gostei muito do Lamb of God, na noite de sábado, com sonzeira pesada e uma roda gigantesca, a qual foi difícil resistir a entrar no meio da galera para curtir uma das melhores apresentações do festival.

O vocalista do LoG, Randy Blythe, é um dos maiores frontman da atualiade. Vai de um canto ao outro do palco agitando a galera. Quando, quase ao final do show, pediu pra se formar uma roda maior que pegasse todo o público, o rodamoinho humano tomou conta levando toda a galera. Foi se jogar e bater cabeça. Quem já foi num festival de música pesada sabe como é insano.

No domingo, os shows mais esperados foram dos americanos do Testament e dos germânicos do Kreator. A tarde quente e ensolarada se tornou infernal quando Chuck Billy e seus parças do Testament entraram no Hot Stage e fizeram uma grande apresentação. Não deixaram pedra sobre pedra.

Entre os shows do Testament e do Kreator, os americanos do The Winery Dogs tocaram no Ice Stage. Como não gostar de uma banda que conta com alguns dos maiores instrumentistas da música? No palco Billy Sheehan (baixo), Mike Portnoy (bateria) e Richie Kotzen (guitarra/vocal) fizeram uma das maiores demonstrações de virtuossismo que se pode presenciar. Os instrumentistas brincam, curtem e se divertem no palco e passam toda essa diversão para os fãs. Showzão.

O Kreato fez uma das mais insanas apresnetações do SBB. Com quarenta anos de carreira e um dos criadores do Black Metal, os germânicos detonaram no palco, com direito a hits, labaredas, riffs, bateria destruidora, baixão trovejante e o vocalista Mille Petroza agradecendo o fato dos fãs sempre estarem presentes nos shows que a banda faz no Brasil. A primeira vez no Kreator em solo brasuca foi em 1992. Outro momento memorável do SBB.

O encerramento do festival ficou por conta dos australianos do Parkway Drive. Com vinte anos de trajetória, sonzeira pesada, labaredas e muitas chamas, riffs e a performance insana do vocalista Winston McCall provaram o quanto foi uma escolha certeira para fechar o evento.

Sem dúvida o gostinho de quero mais ficou estampado nas caras exaustas dos fãs. Que venha o Summer Breeze Brasil no ano que vem.