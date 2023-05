Editorial: Sucesso, resultado de trabalho e honestidade

Foto: Internet

Por: Celina Peres

O trabalho desenvolvido com seriedade e responsabilidade é de fundamental importância em qualquer época, e comparando com os anos 70 e 80, essa importância é ainda mais evidente. Foi nesse período que o mundo passou por evoluir em diversas áreas como economia, política e sociedade, quando o esforço dos trabalhadores desempenhou um papel crucial nesses contextos.

Uma das principais diferenças em relação aos dias atuais é que, nas décadas de 70 e 80, a competitividade no mercado de trabalho era menor em comparação com o cenário atual quando era possível encontrar empregos com mais facilidade, o que poderia levar a uma certa complacência em relação ao desempenho profissional. No entanto, mesmo nesse contexto, o trabalho desenvolvido com seriedade e responsabilidade ainda era valorizado e considerado uma característica importante dos trabalhadores dedicados e comprometidos.

Além disso, nas décadas de 70 e 80, muitos países enfrentaram crises de tristeza e instabilidade política, o que exigiu ainda mais esforço e dedicação dos trabalhadores para garantir a sobrevivência e o sustento de suas famílias.

Outro ponto relevante é que a qualidade do trabalho desenvolvido naquela época era uma parte fundamental do orgulho e do senso de realização dos trabalhadores. Com menos tecnologias e recursos disponíveis, a mão de obra humana era ainda mais valorizada, e o compromisso com a excelência no trabalho era um recurso altamente apreciado.

Com o passar dos anos, as demandas do mercado de trabalho e das empresas mudaram significativamente. A globalização, o avanço tecnológico e a crescente concorrência alcançaram o ambiente de trabalho mais complexo e desafiador. Hoje em dia, a seriedade e a responsabilidade no trabalho são ainda mais essenciais, uma vez que as empresas buscam profissionais altamente satisfeitos, comprometidos e capazes de lidar com a crescente competitividade do mercado.

Em resumo, o trabalho desenvolvido com seriedade e responsabilidade é de extrema importância em qualquer contexto e período histórico, seja em qual cenário for, tem de existir compromisso com a excelência, a ética e o profissionalismo que desde sempre foram valores fundamentais no ambiente de trabalho no passado e no presente. Com essas características, o sucesso passa a ser rotina.