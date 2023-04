Para comemorar o Dia das Mães com muito humor

Foto: Lucas Hallel

Espetáculo com Glauber Cunha celebra as mamães no Teatro Gazeta

Se liga nesta dica, filho desatento. Além do presentão pra sua mãe, você ainda pode deixá-la mais feliz no espetáculo “Eu não digo é nada”, que terá apenas duas sessões nos dias 13 e 14 de maio, no Teatro Gazeta, em São Paulo. O stand up/comédia é protagonizado pelo humorista Glauber Cunha que, no palco, dá vida à Dona Sônia, seu personagem mais icônico.

Fenômeno nas redes sociais Glauber Cunha tornou Dona Sônia uma celebridade com mais de 600 milhões de views. Uau. A mulher é poderosa mesmo.

Em 2022 “Eu não digo é nada” percorreu vários teatros do país e foi visto por mais de 12 mil espectadores. “No ano passado fizemos sete apresentações em São Paulo e o espetáculo no Dia das Mães lotou em 24 horas”, comemora Glauber Cunha.

Mãezona raiz, Dona Sônia se dedica integralmente à família. Afetuosa, amorosa, trata os filhos com carinho, porém se tiver que dar “pito”, ela sobe nas tamancas.

O cearense Glauber Cunha é sucesso nos palcos e nas mídias digitais com mais de 8 milhões de seguidores e diversas participações em programas de TV como Programa do Gugu (Record) e no quadro “Quem Chega Lá”, no Domingão do Faustão (Globo).

Nestas duas apresentações no Teatro Gazeta, Glauber Cunha e Dona Sônia tornarão o Dia das Mães muito mais agradável.

Serviço

“Eu não digo é nada”

Texto, Direção e Atuação: Glauber Cunha

Produção: Rapadura com Queijo Produções

Dia: 13 de maio, sábado, às 21h e 14 de maio, domingo, às 18h

Gênero: comédia

Recomendação: Livre

Duração: 80 min

Ingressos: a partir de R$ 40

Online:https://bileto.sympla.com.br/event/76232/d/181485?utm_source=pwa-symplabiletoios-production&utm_medium=webapp_share&utm_campaign=webapp_share_event_76232

Bilheteria: de terça a quinta, das 14h ás 20h e de sexta a domingo, das 14h até o início do espetáculo.

Teatro Gazeta – 700 lugares

Av. Paulista, 900 – Bela Vista – São Paulo

Tel: 11. 32534102