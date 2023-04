Celebrando o legado da Legião Urbana

Foto: Divulgação

Que a Legião Urbana foi uma das maiores bandas do rock oitentista, não resta dúvidas. Os brasilienses tinham no vocalista, Renato Russo (1960-1996), um dos mais significativos compositores daquela geração. A morte de Renato em outubro de 1996 encerrou as atividades da Legião, no tocante a gravar novos discos e lançar canções inéditas.

No entanto, seus integrantes remanescentes, o guitarrista Dado Villa-Lobos e o batera Marcelo Bonfá decidiram continuar o legado da Legião. Desde 2015 os caras arregimentaram uma nova formação objetivando mostrar a obra da banda às novas gerações, além de matar a saudade dos fãs antigos.

Ladeando Bonfá e Villa-Lobos estão André Frateschi (vocal), Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (diretor musical e baixista) e Pedro Augusto (teclados). No próximo dia 6 de maio o sexteto sobe ao palco do Espaço Unimed para um único show de “As V Estações”.

A apresentação comemora as três décadas de lançamento dos álbuns “As quatro estações” (1989) e “V” (1991). Desses discos saíram alguns dos maiores hits da Legião Urbana como “Meninos e Meninas”, “Pais e Filhos”, “Metal Contra as Nuvens”, “Vento no Litoral” e “O Teatro dos Vampiros”. Lá do céu Renato Russo aplaude os antigos companheiros.

SERVIÇO

Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos

Show: As V estações

Dia: 6 de maio – 22 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda

Classificação: 18 anos

Inf: http://espacounimed.com.br/820-as-v-estacoes