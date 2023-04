Teatro Morumbi Shopping recebe sonhejunto.com

Foto: Amanda Moraes

Lucas Papp e Thaís Falcão protagonizam montagem que explora os efeitos da realidade virtual

O ano é 2040, a tecnologia cada vez mais presente em nossas vidas nos torna reféns de aplicativos que mudaram o mundo de cabeça pra baixo. Aplicativos de relacionamentos norteiam cada vez mais as pessoas e todos pensam em encontrar alguém mesmo de maneira virtual.

Entre tantos aplicativos o que mais se destaca é o sonhejunto.com, “ferramenta que promete encontrar duas pessoas com o mesmo sonho e uni-lás para que o realizem juntos. O espetáculo coloca em cena um romance nada convencional com um final surpeendente e um toque de distopia”.

Lucas Papp assina o texto e direção, dividindo o palco com Thaís Falcão a qual interpreta a jovem Emma, que sonha em ser artista. No entanto, “sua rígida criação e uma doença rara que limitou sua mobilidade a trasformaram numa mulher solítária que praticamente não sai do quarto.

Por sua vez, Christian (Lucas Papp) trabalhou muito tempo como guia turístico no litoral e era profundamente ligado ao mundo externo, até se isolar por um motivo misterioso”.

Ambos têm o sonho comum de ver o mar, Emma pela primeira vez e Christian pela última. É ai que entra o sonhojunto.com que os une num pier de uma praia paradisíaca. Lá eles “conversam sobre a vida, escolhas, desejos e, acima de tudo: a vontade de ir além.”

Segundo Lucas Papp, o espetáculo pode ser visto por vários ângulos. “A história de amor entre dois jovens pode ser corriqueira, mas a peça vai além de um simples retrato sobre a vida. A principal mensagem do texto é o recomeço. Os protagonistas buscam ali, acima de tudo, um apoio em um desconhecido para suprir seus desejos desenfreados por viverem e se tornarem relevantes no mundo. Anseios esses que são presentes na cabeça da maioria dos jovens adultos contemporâneos”, diz Papp.

Sonhejunto.com fica em cartaz no Teatro Morumbi Shopping até 28 de maio.

SERVIÇO

Sonhejunto.com

Até 28 de maio

Teatro Morumbi Shopping

Av. Roque Petroni Jr, 1089 – Jardim das Acácias, São Paulo

Sábados e domingos: 19 horas

Classificação: 10 anos

Lotação: 250 lugares

inf: https://sonhejunto.com/