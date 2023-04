Marina Lima faz temporada no Blue Note SP

Foto: Divulgação

Marina Lima, uma das grandes vozes da música brasileira faz temporada em maio no Blue Note SP. A cantora, compositora, instrumentista e apresentadora carioca sobe ao palco da casa, localizada no Conjunto Nacional, todos os sábados do próximo mês.

Serão quatro noites com duas sessões, às 20h e às 22h30. Mostrando estar recuperada dos problemas na voz que enfrentou na década de 2000 a carioca traz para o Blue Note a tour “Uma Noite com Marina Lima – Hits, drinks & talks”.

Já deu pra sacar que serão shows super intimistas, nos quais a descontração e o clima de bar vão predominar, bate-papo de prima e Marina Lima passeando pelos mais de 40 anos de estrada. Seu primeiro registro discográfico foi “Simples Como Fogo”, de 1979.

Desde então ela lançou canções que se tornaram hinos da MPB como “À Francesa”, “Fulgás”, “Uma Noite e Meia”, “Pra Começar” e “Virgem”, a maioria delas em parceria com seu irmão, o poeta e músico Antônio Cícero.

Não devem faltar no repertório clássicos de outros letristas, imortalizados na voz de Marina Lima como “Mesmo Que Seja Eu” (Erasmo Carlos), “Ainda é Cedo” (Renato Russo) e “Me Chama” (Lobão).

SERVIÇO

Marina Lima

Tour “Uma Noite com Marina Lima – Hits, drinks & talks”

Dias: 6, 13, 20 e 27 de maio

Set 1: 20 horas

Set 2: 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Conjunto Nacional

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/marina-lima/