Teatro Paiol recebe Morte em Veneza

Foto: Divulgação

A montagem é protagonizada por Roberto Cordovani e Guilherme Cabral

Uma ótima dica para quem vai passar o feriadão em São Paulo é o espetáculo “Morte em Veneza”, com estreia nesta sexta-feira, (21) no Teatro Paiol. O icônico teatro localizado no centro da cidade recebe a montagem até o final de julho e, além de Cordovani, traz no elenco o jovem ator Guilherme Cabral.

Montagem inédita no Brasil, a peça é inspirada no livro de mesmo nome escrito em 1912 pelo alemão Thomas Mann. Embora centenária a obra de Mann mostra situações e conflitos que são atemporais. Com adaptação e direção de Vinícius Coimbra, “Morte em Veneza” nos apresenta Gustav Von Aschenbach (Cordovani), um escritor em “crise criativa” que decide sair da sua natal Munique na Alemanha e passar férias em Veneza, na Itália.

Na bela cidade italiana, Aschenbach encontra o jovem Tadzio (Guilherme Cabral), “cuja beleza natural supera todos os esforços da arte”. A partir daí uma paixão platônica e avassaladora toma conta de Aschenbach o que levará o “atormentado escritor a uma reflexão sobre a tensão entre o artístico e o natural, a luta contra a passagem do tempo, a decadência do corpo e a doença como metáfora em um mundo em agonia”.

Nada mais atual. Texto que atravessa o tempo.

“Morte em Veneza” em minha carreira, e poder interpretar Gustav Von Aschenbach, é um mergulho na vida de todos os seres humanos, verdades que por décadas camuflamos e um dia sem nos darmos conta estamos diante do desejo mais íntimo. A beleza é o caminho que conduz o homem sensível a seu espírito” diz Cordovani.

Residindo atualmente na Espanha Roberto Cordovani já recebeu prêmios de melhor ator em montagens realizadas em Londres, Madri e Santiago de Compostela.

Por sua vez, Guilherme Cabral está no elenco da novela “Travessia”, da Rede Globo, em exibição no momento. No folhetim global, Cabral interpreta o jovem Rudá.

Serviço

Morte em Veneza

Autor: Thomas Mann – Prêmio Nobel de Literatura

Adaptação Literária e Direção: Vinicius Coimbra – Prêmio Emmy Internacional

Adaptação e Estruturação Teatral: Roberto Cordovani

Elenco

Roberto Cordovani – (Prêmios de melhor ator em Londres, Madri e Compostela)

Guilherme Cabral como Tadzio

Vozes off: Debora Olivieri, Ruben Gabira, Vinicius Coimbra

Temporada: de 21 de abril a 30 de julho

Sexta e sábado, às 21h e domingos às 20h.

Dia 1 de maio apresentação extra- segunda feira as 19h

Gênero: Drama

Duração: 70 min.

Recomendação: 14 anos

Ingressos: entre R$ 40 e R$ 80

Link para compra de Ingressos:

https://bileto.sympla.com.br/event/80532?utm_source=site-symplabileto-production&utm_medium=webapp_share&utm_campaign=webapp_share_event_80532

Bilheteria: de quarta a domingo, das 15h às 21h, ou até o início do espetáculo do dia.

Teatro Paiol Cultural

Rua Amaral Gurgel, 164, Centro de São Paulo

Tel: (11) 99801-7828