Cada um tem o Anjo que merece no Teatro Itália Bandeirantes

Foto: Divulgação

Comédia de Pedro Fabrini tem apenas duas sessões em abril

Sucesso há algumas temporadas “Cada um tem o anjo que merece” volta aos palcos. Após passar por várias salas da capital paulista a comédia de erros, que arranca inúmeras gargalhadas, terá apenas duas sessões no Teatro Itália Bandeirantes, localizado no Terraço Itália, centro de São Paulo. O espetáculo fica em cartaz nos dias 20 e 27 de abril, duas quintas-feiras.

Com direção de Maximiliana Reis e texto de Pedro Fabrini a montagem nos apresenta o casal Oswaldo (Douglas Brito) e Quitéria (Sil Esteves), que no limite da paciência, estão em crise no casamento, brigando por motivos banais, soltando faíscas em acaloradas discussões.

Eis que lá dos céus um anjo (Pedro Fabrini) é enviado para tentar salvar o casamento de Oswaldo e Quitéria do naufrágio.

O problema é que o anjo é meio , ou totalmente, destrambelhado e, numa sequência absurda de erros, acaba criando inúmeras confusões para deleite da plateia. O anjo atrapalhado, a princípio, é confundido com bandido, e até provar quem é arranja confusão que só piora com o andamento da peça. Mas sua missão para provar que o amor existe tem que ser levada até o fim.

O desfecho deste pandemônio angelical só mesmo no teatro.

Serviço

Cada um tem o Anjo que merece

Direção – Maximiliana Reis

Texto – Pedro Fabrini

Com: Douglas Brito, Sil Esteves e Pedro Fabrini

Gênero: Comédia

Duração: 70minutos

Classificação Etária: 12 anos

Temporada: dias 20 e 27 de abril, quintas-feiras, às 21h.

Ingressos de R$ 40 a R$ 80

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/81327/d/186436/s/1265418?_gl=1*g6aea3*_ga*MjAwNzcyOTc1NC4xNjgwNDY3MTkx*_ga_KXH10SQTZF*MTY4MDU0MzQ2NC43LjEuMTY4MDU0MzYxNy4wLjAuMA

Horário da Bilheteria

De terça a domingo, das 16 às 21h, ou até o início do espetáculo

Teatro Itália Bandeirantes – 277 lugares

Av. Ipiranga 344- República – SP

Tel. 3131-4262

Www.teatroitaliabandeirantes.com.br