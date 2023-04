The Town abre venda de ingressos

Foto: Instagram – Gloria Groove se apresenta no The Town em 10 de setembro

Megafestival disponibiliza ingressos a partir da próxima terça-feira, dia 18 de abril

Contagem regressiva para a venda de ingressos do The Town. Como se sabe, em setembro, São Paulo se transforma na Cidade da Música, com dezenas de artistas internacionais e nacionais se apresentando nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 daquele mês. Os shows acontecerão no Autódromo de Interlagos, com estimativa total de 500 mil pessoas, ou seja, são esperados 100 mil espectadores por noite.

A ansiedade é enorme tanto por parte da produção, quanto dos fãs, afinal de contas, todos os dias são anunciadas novas atrações.

Já confirmados, entre outros, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Demi Lovato, MC Cabelinho, MC Hariel, MC Ryan SP, Luísa Sonza, Bebe Rexha, Alok, Ludmilla, Queens Of The Stone Age, Garbage, Pitty, Iza, Racionais & Orquestra Sinfônica Heliópolis, Criolo & Planet Hemp, Seu Jorge e NE-YO.

Juntam-se a esses gigantes mais dois nomes de peso: Masego e Gloria Groove. O americano/jamaicano Masego vem de linhagem musical. A mãe é cantora e compositora e o pai, produziu seu EP “Studying Abroad”, de 2020. Mesclando várias vertentes e influências, como Outkast, Duele, Djavan, Trio Mocotó e João Gilberto, Masego criou um estilo próprio chamado de TrapHouseJazz. O cara se apresenta no The Town dia 7 de setembro, feriadão.

Por sua vez, Gloria Groove é das mais badaladas artistas do pop brasuca atual. A poderosa Drag Queen, cujo verdadeiro nome é Daniel Garcia Felicione Napoleão está na pista desde 2016, não deixando ninguém parado. Entre seus hits bombadaços “Problema”, “Proceder” e “Gloriosa”, juntos já tiveram milhares de visualizações nas redes sociais e plataformas de streaming.

O clipe “Bumbum de Ouro”, lançado em 2018, ultrapassou os 120 milhões de views no Youtube. Gloria Groove é um verdadeiro furacão, quer seja no palco, nas redes sociais ou no streaming. A apresentação da cantora acontece no dia 10 de setembro.

A venda de ingressos para o The Town será exclusivamente no site https://www.ticketmaster.com.br/ a partir das 19 horas

Fica ligado (a) e se prepare para exercitar a paciência