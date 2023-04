Uma experiência inesquecível para os Marvetes

Foto: Internet

Mais que uma exposição, Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. é imersão pura no universo dos super-heróis

A partir de 3 de maio o Parque Villa-Lobos, zona oeste de São Paulo, será o quartel-general dos Vingadores na cidade. Os maiores heróis da Marvel terão alguns de seus mais bem guardados segredos revelados num evento para amedrontar vilões e deixar os fãs extasiados.

A Thor Produções em parceria com a T4F, Ministério da Cultura e Brasilprev, traz para a capital paulista a Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. (Superintendência de Treinamento Avançado Tático de Inteligência, Operações e Notícias), megaexposição na qual a ciência e tecnologia de Tony Stark (Homem de Ferro), Bruce Banner (Hulk) e Tchala (Pantera Negra) estarão à disposição dos visitantes, entre outros atrativos.

Os marvetes ficarão de queixo caído com o Corredor da Armadura, do Homem de Ferro, o laboratório de Bruce Banner, com informações do Gigante Esmeralda e terão acesso aos arquivos pessoais de Steve Rogers, o Capitão América.

Além disso, informações sobre o soro do super soldado e o lendário escudo da Sentinela da Liberdade estarão disponíveis para os fãs. Na sala destinada a Wakanda, Reino governado pelo Pantera Negra, serão reveladas algumas características do Vibranium, o “raro metal” indestrutível que é a base da riqueza daquele distante e escondido país fictício da África.

Natasha Romanoff , a Viúva Negra, terá suas armas letais de alta tecnologia também exibidas ao público. E isso é só uma parte do que estará exposto.

Para Camilo Buzzi, Diretor Comercial e de Marketing, da Brasilprev, a intenção é incentivar atividades que são excelente programa em família.

“Apoiamos iniciativas como a exposição Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. por incentivar atividades lúdicas que podem ser vivenciadas em família, uma vez que os personagens deste universo trazem valores importantes como lealdade, amizade, perseverança e união. Queremos que os brasileiros mergulhem nessa experiência, tal como milhares de pessoas de outros países já tiveram a oportunidade de conferir”, afirma Buzzi.

Os marvetes terão que ser rápidos como o Mercúrio e dotados de poderes mágicos como o Dr. Estranho para não perderem Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. pois a exposição fica no Villa-Lobos por pouco tempo.

SERVIÇO

MARVEL AVENGERS S.T.A.T.I.O.N.

Parque Villa Lobos – Avenida Queiroz Filho, Entrada Cândido Portinari, 1365 – Vila Hamburguesa

A partir de 3 de maio

Curta temporada

Horário de funcionamento: terças às sextas – das 13h às 22h | Sábado e Domingo: das 10h às 22h.

Duração da Experiência: Aproximadamente 60 minutos.

Ingressos: a partir de R$25,00

Inf: www.vingadoresstation.com.br