Medicina natural: Hortelã, muito além do calmante

Foto: Divulgação

A hortelã comum, conhecida cientificamente como Mentha spicata, é uma planta medicinal e aromática, com propriedades que ajudam a tratar problemas digestivos, como má digestão, enjoo ou vômitos, por exemplo, e também tem efeitos calmantes e expectorantes. Os benefícios desta planta podem ser aproveitados de diversas formas, sendo utilizada como tempero e acessório na culinária ou na forma de chás, cápsulas, extrato seco ou como óleo essencial, ótimo para massagens e aromaterapia.

As propriedades da hortelã comum são capazes de aliviar alterações digestivas com efeito anti-espasmódico, capaz de diminuir cólicas intestinais e alterações digestivas, e anti-emético, aliviando náuseas e vômitos; facilita a digestão e diminuir a azia, por ativar a produção de bile e melhorar a função do sistema digestivo; ajuda a aliviar a febre, principalmente quando associado com

gengibre, pois estimula a circulação; combate a dor de cabeça, por ser vasodilatador e capaz de ativar a circulação; diminui sintomas de estresse, ansiedade e agitação por ter efeitos tranquilizantes; age como antisséptico, capaz de dificultar o crescimento de bactérias e amebas no trato digestivo; ajuda a tratar gripes e resfriados, pois contém ácido ascórbico, mentol e tinol em sua composição, tendo uma ação expectorante e descongestionante.

Em quaisquer situações, é fundamental consultar um médico antes de fazer administração ou consumo.