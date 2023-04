Malha viária: Pedágio sem cancela começa a funcionar

Foto: Uol

Começou a funcionar o pedágio Free Flow, sistema de livre passagem sem cancelas. Os primeiros pórticos foram instalados na rodovia Rio-Santos, na BR-101, em Paraty (Km 538), Mangaratiba (Km 447) e Itaguaí (Km 414). Além da novidade do meio de pagamento, a iniciativa terá como incentivo descontos para pagamento via tag. De acordo com a Abepam (Associação Brasileira de Empresas de Pagamentos Automáticos), todos os veículos equipados com tag das empresas de pagamento automático de pedágio são elegíveis ao desconto de 5% na tarifa e aos descontos de usuários frequentes.

Empresas associadas à Abepam (Sem Parar, ConectCar e Veloe, entre outras) estão entre as tags que permitem ao motorista usufruir dos descontos concedidos.

Para caminhões e carros de passeio valerá o Desconto de Tarifa Básica (DBT) de 5%. Esse desconto é válido, inclusive, para quem utilizar o vale pedágio, desde que o serviço contratado seja para uso via tag. Motoristas de veículos de passeio com tag, adicionalmente, também terão descontos progressivos no preço do pedágio, com redução progressiva na tarifa até a 30ª passagem. Desconto pode chegar a 73%, dependendo da praça e da quantidade de passagens realizadas dentro do mesmo mês.

Formas de desconto são automáticas, não demanda nenhum cadastro junto à concessionária e só valem para passagens que tiverem as tags pelos pórticos de leitura. A leitura de placa do carro é a alternativa para quem não tiver alguma tag instalada. Neste caso, o motorista precisa realizar o pagamento por outros meios, como site, o app da CCR RioSP (Android, iOS) ou WhatsApp, através do telefone (11) 2795-2238, em um prazo de até 15 dias corridos. Valor, porém, não terá o desconto dado a quem utilizar tag.