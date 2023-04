Celebração: Novos produtos de chocolate são recorde na Páscoa de 2023

Foto: Divulgação

Com a alta dos preços, chocolate artesanal pode ser saída para economia na Páscoa deste ano

A Páscoa de 2023 dá mostras de que vai ser mais cara. Os preços dos ovos de chocolate industrializados subiram quase 40% este ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Por conta disso as pessoas buscaram alternativas para não deixar de celebrar e de comer o chocolate, símbolo da páscoa. Algumas lojas estão investindo no ensino do preparo de ovos artesanais para atenderem a essa demanda e assim oferecer ovos prontos.

Lançamentos de produtos são sucesso

Em comparação ao ano anterior, houve aumento de 9% nas novidades e mais de 160 lançamentos para a data. Os novos produtos estarão em gôndolas dos pontos de vendas e no e-commerce. A informação é da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab). Ao todo, serão 440 itens oferecidos pelas empresas associadas à entidade para agradar os mais diversos paladares. De acordo com a Associação, a quantidade de lançamentos neste ano representa um recorde e é resultado de novas parcerias, ingredientes, formatos, sabores e combinações.

Dentre as novidades, os destaques são os produtos voltados para as crianças com ovos temáticos e brinquedos. Para os mais crescidos, as empresas prepararam produtos com sabores mais tradicionais, mas com decorações mais apuradas. Tem também quem prefira economizar optando por barras de chocolate sabor merengue de morango ou chocolate ao leite com pedaços de café em três sabores: expresso, capuccino e caramel machiatto.

Para os preocupados com a dieta, tem diversos sabores da Páscoa, com lançamentos de ovos e barras feitos com chocolate amargo. Vale tudo para vender a guloseima. Os ovos com as cascas pintadas à mão são campeões de vendas. As estampas vão desde oncinhas às flores mais belas. As pinturas são feitas a base de manteiga de cacau com corante apropriado para

chocolate. Os ovos são pintados um a um, num processo artesanal que leva cerca de 20 minutos por ovo. “O ovo artesanal é bem gostoso e mais em conta.

Os ingredientes são fresquinhos e você ainda pode personalizar, se for o caso”, disse um chocólatra.