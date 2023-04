Blue Note SP recebe tributo ao AC/DC

Foto: Divulgação

No feriado de 21 de abril o Blue Note SP recebe um grande tributo aos australianos do AC/DC, uma das maiores bandas do rock mundial.

Sobe ao palco para uma única apresentação o quarteto Vanda and The Youngs, que liderado pelo guitarrista/vocalista Daniel Daibem mostrará clássicos dos australianos em versões bacanudas.

O nome é um trocadilho com Harry Vanda e George Young (1946-2017), músicos/produtores que fizeram muito sucesso com o grupo bet pop Easybeats. Com o fim do Easybeats, no começo dos anos 70, Vanda e Young se tornaram produtores renomados, sendo deles a produção dos primeiros discos do AC/DC.

O toque de Midas dos caras transformou “High Voltage” (1975), “T.N.T.” (1975), “Let There Be Rock” (1977) e “Powerage” (1978), álbuns imprescindíveis na estante de qualquer roqueiro.

Cabe aqui o adendo que o AC/DC foi formado pelos irmãos mais novos de George Young: Malcolm (1953-2017) e Angus Young.

Ladeando Daniel Daibem estão Rodolfo Crepadi (guitarra), André Roble (baixo) e Humberto Zigler (bateria). No set list do quarteto clássicos como “Problem Child”, “Whole Lotta Rosie”, “Let There Be Rock”, “Go Down”, “If You Wan’t Blood”, Can I Sit Next to You, Girl”, “T.N.T” e “High Voltage”.

SERVIÇO

Vanda and The Youngs – Tributo ao AC/DC

Data: 21 de abril – 22h30

Blue Note São Paulo

Av. Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/vanda-andtheyoungs/