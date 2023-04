São Paulo recebe o Encontro das Tribos

Foto: Divulgação

Megafestival chega à 21ª edição com lineup celebrando o rap, rock, pop, reggae e música urbana

Em meio a tantos eventos de música que tomaram conta de São Paulo o Encontro das Tribos não poderia ficar de fora. Sendo assim, o festival que começou nas ruas da cidade, ganhou corpo, se agigantou, chega à 21ª edição, alcançando maioridade e impondo respeito.

O Encontro deste ano é cheio de novidades. Começando pelo fato de ser realizado em dois dias, 6 e 7 de maio, além de ser a primeira vez que acontece ao ar livre, no Pavilhão Anhembi, zona norte da capital paulista.

Mais urbano e cosmopolita dos festivais, o Encontro não tem distinção de gêneros, agradando, literalmente toda a galera.

Entre gigantes gringos e brasucas estão confirmados Ice Cube, Wiz Khalifa, Chase Atlantic, Steel Pulse e Dezarie como atrações internacionais. No card nacional, nomes como Racionais MC´s, Planet Hemp, Matuê, Gloria Groove e Marcelo Falcão.

Headliner do sábado (6), Wiz Khalifa tem um caminhão de hits, entre eles, “Black and Yellow” e “See You Again”. Indicado ao Grammy e Globo de Ouro o rapper volta ao Brasil após cinco anos prometendo não deixar pedra sobre pedra.

Por sua vez, a atração principal do domingo (7) é Ice Cube, nome legendário do hip-hop, considerado um dos maiores MC’s de todos os tempos, com mais de 10 milhões de álbuns vendidos. Autor do hino hip-hop “Fuck The Police’, o cara ganhou milhões de admiradores, assim como detratores, principalmente entre as forças de proteção dos Estados Unidos. Esta apresentação no Encontro das Tribos marca a estreia do americano nestas bandas de cá, ao sul do Equador.

O festival é organizado e realizado pela TS Music em parceria com a Maia Entretenimento e, de acordo com Charles Leandro, idealizador do evento, é esperado um público até 15% maior em relação ao evento do ano passado, que aconteceu em novembro.

“Esperamos um crescimento de 10% a 15% no público do festival para este ano de 2023. Decidimos pelo tema Circus para que os fãs do festival possam mergulhar em um ambiente lúdico e que remeta a coisas boas da infância. E, claro, tudo isso atrelado à alegria e diversão trazidas pela música e por um festival. Queremos proporcionar uma experiência inesquecível ao público com um lineup de peso e uma cenografia icônica e que converse com o festival e com o público”, afirma



Abaixo o lineup do Encontro das Tribos

Sábado, 6/5: Wiz Khalifa, Steel Pulse, Matuê, Filipe Ret, Gloria Groove, Armandinho, Cabelinho, Teto, 3030, Tasha & Tracie, Lourena e Shaodree

Domingo, 7/5: Ice Cube, Chase Atlantic, Dezarie, Racionais MC’s, Planet Hemp, Marcelo Falcão, Pitty, Orochi, Hungria, Cidade Verde e Mato Seco & Convidados

Serviço

Encontro das Tribos 2023

Realização: Tribos Music

Data: 06 e 07 de maio de 2023

Horário: abertura dos portões às 11h

Local: Arena Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1451 – São Paulo, SP)

Ingressos: a partir de R$370 + taxas (passaporte 2 dias / meia-entrada) em até 12x

https://www.ticket360.com.br/evento/26439/ingressos-para-encontro-das-tribos-edicao-circus-passaporte-2-dias

Mais informações:

www.encontrodastribos.com.br

@encontrodastribos

@maiaentretenimento