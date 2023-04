Banda Distopia disponibiliza novo clipe nas plataformas digitais

Foto: Divulgação

“Oásis” é o novo single do quinteto de Porto Velho, RO

Na estrada do rock alternativo desde 2017, o grupo vindo do norte do Brasil, vai sedimentando o caminho com talento e carisma. O mais recente registro videoclípitico dos caras, como diria Fábio Massari, é “Oásis” (confira abaixo), parceria de Hélio Vieira e Vandrin Rodrigues.

Vieira é parceiro habitual da banda e a letra da canção é sua mais recente contribuição que contou com música e arranjos do guitarrista Vandrin Rodrigues. Os versos de “Oásis” surgiram após uma viagem de Hélio Vieira ao deserto do Atacama, no Chile.

O contraste geográfico entre o Atacama e a Amazônia rondoniense resultou numa balada que leva o ouvinte à reflexão sobre o que o ser humano está fazendo com o planeta. Afinal, só temos a Terra como lar e se a destruirmos a humanidade extingue.

Uma interessante análise do que fazemos com o planeta, costumeiras nas letras do Distopia. Os sinais de alerta dos caras do Norte devem ser ouvidos e “Oásis” é mais um deles.