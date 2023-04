Tecnologia: CNH Digital para facilitar a vida

Foto: Internet

Em tempos de avanço tecnológico, a Carteira de Habilitação é mais um documento que entra nessa lista

Em tempos de avanço tecnológico, a Carteira de Habilitação é mais um documento que entra nessa lista

A Carteira Digital de Trânsito é um aplicativo que guarda, no seu celular, sua carteira de motorista e o documento do veículo que esteja em seu nome. É

uma forma segura de ter seus documentos sempre à mão, com a mesma validade dos documentos impressos. Outra vantagem é poder compartilhar o

documento digital do veículo com as outras pessoas que o utilizam.

Você pode ter a Carteira Digital de Trânsito se a sua carteira de motorista possui um QR Code na parte de trás.

O app Carteira Digital de Trânsito (CDT) está disponível para os principais telefones do mercado, sem custo nenhum para baixar.

O aplicativo está disponível para Android e iOS. É muito importante ter a CNH em mãos no celular, pois ele vale como o documento físico.

Como se cadastrar e usar

Para ter acesso aos dados do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), siga os passos:

1 – Baixe e instale o app Carteira Digital de Trânsito – CDT em seu smartphone

2 – Faça seu login ou crie seu cadastro no sistema Gov.br, caso ainda não tenha

3 – Cadastre os seus documentos no aplicativo

4 – Agora você já pode usufruir de todos os benefícios da sua Carteira Digital de Trânsito – CDT

Na página do Senatran, existe uma seção de perguntas e respostas. Uma das dúvidas é o que acontece se o celular for roubado. “Basta realizar o bloqueio

da CNH Digital no Portal de Serviços do Denatran. Pelo portal também, é possível habilitar o novo aparelho para o qual se queira transferir o serviço da CNH Digital.

De qualquer forma, mesmo sem bloqueio, a pessoa que pegou o celular não vai ter acesso à CNH Digital. Isso porque o aplicativo só mostra o documento se o usuário digitar a senha de quatro números que foi criada pelo motorista.

Fonte: Sanatran e sites similares