Medicina Natural: Melissa, um sucesso mundial

Foto: Internet

Também conhecida como erva-cidreira, a melissa, é da mesma família do boldo, da menta e do hortelã utilizada ao redor do mundo.

Além de ser utilizada para fins medicinais, como aliviar tensão e curar feridas, é utilizada em forma de chás que serve para diminuir situações de estresse e ansiedade. A planta possui propriedades

antimicrobianas e antioxidantes.

Serve para problemas como colesterol alto, insônia, azia dentre outros.

Alivia o estresse e melhora a condição do humor; ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Possui uma série de substâncias antibacterianas e antissépticas e auxilia na perda de peso suprindo o

desenvolvimento de tecido adiposo, o que impede o crescimento de células de gordura. Promove mais saúde ao coração e auxilia no controle da pressão arterial; combate à insônia e problemas gastrointestinais.

Pode ajudar no tratamento de dores no estômago e problemas intestinais. Melhora a função cognitiva como problemas de memória e concentração.

Com tantos benefícios, não é recomendado fazer o uso da planta sem consultar um médico.