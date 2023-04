Imposto de Renda: Restituição do IR pelo Pix tem prioridade

Foto: Internet

Secretaria da Receita Federal divulgou que quem optar pela restituição do Imposto de Renda via pix terá prioridade. Contribuintes que adotarem esse modelo e o pré-preenchido

do Imposto de Renda serão favorecidos nos lotes de pagamento. A Receita Federal espera receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações neste ano. Desse montante, a instituição tem a expectativa que 25% das declarações sejam feitas no modelo pré-preenchido.

O que é o Imposto de Renda pix?

O Imposto de Renda pix diz respeito ao pagamento aos contribuintes que optam por receber a restituição da declaração via pix. O sistema de transferências bancárias em

tempo real é uma forma de diminuir as inconsistências de informações bancárias dos contribuintes.

Por que usar pix no Imposto de Renda 2023?

Usar o pix no Imposto de Renda é interessante para contribuintes que desejam ser ressarcidos de suas restituições mais cedo. Os pagantes entram na lista de prioridades da instituição, justo com aqueles que optarem pela declaração pré-preenchida.

Como fazer pix no Imposto de Renda?

Para receber a restituição via pix do Imposto de Renda é necessário que a chave pix esteja no formato do CPF do pagante. Isso porque, segundo José Carlos Fonseca, o responsável pelo programa do Imposto de Renda em 2023, o documento é único e intransferível. Assim há o aumento da segurança do contribuinte. Milhares de brasileiros erram as informações bancárias na declaração, o que aumenta o trabalho de fiscalização e as chances de atraso na restituição. Este ano, o prazo para entrega do Imposto de Renda é de 15 de março a 31 de maio.

Com novas regras de envio da declaração, os obrigados a declarar e perderem o prazo pagarão multa mínima de R$ 165,74. O valor pode chegar a 20% do imposto que é devido.