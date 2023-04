FUNK COMO LE GUSTA NO BLUE NOTE SP

Foto: Divulgação

Alerta de spoiler: Funk Como Le Gusta não deixa ninguém parado. Considerado um dos maiores representantes da MPB (Música Preta Brasileira) o grupo paulistano coloca no mesmo caldeirão samba, soul, música latina, funk clássico e soul.

Em 2023 os caras chegam aos 25 anos de estrada e para marcar este momento grandioso sobem ao palco do Blue Note SP no próximo dia 15 de abril para duas apresentações, às 20h e às 22h30.

Quem já viu os caras ao vivo sabe que não estão pra brincadeira: metaleira irresistível, bateria swingada e muito groove são marcas registradas.

Ao longo das décadas o FCLG gravou ou dividiu o palco com alguns dos maiores nomes da música brasileira. Entre eles, Paula Lima, Sandra de Sá, Gerson King Combo (1943-2020), Jorge Ben Jor e Dj Hum.

As apresentações e sonoridade do FCLG remetem aos antigos bailes blacks dos anos 70 e botar a galera pra sacolejar é palavra de ordem. No setlist do grupo, além de autorais, clássicos da black music.

SERVIÇO

Funk Como Le Gusta

Dia 15 de abril

Set 1: 20 horas

Set 2: 22h30

Onde: Blue Note SP

Av. Paulista, 2073, 2° Andar – Consolação

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/funkcomolegusta/