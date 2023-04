Foto: Internet

Com muita delicadeza e criatividade, o autor dessa obra aproveitou um móvel que estava obsoleto dentro de seu quarto para fazer uma bela reforma nas peças e pintar com cor vibrante e assim formatar um belo jardim com flores e folhagens para a área externa de sua casa.

O feito chamou a atenção dos amigos e visitantes que amaram a escrivaninha jardim ajudando a fazer dessa idéia um sucesso pelos arredores do mundo.