Teatro J.Safra recebe a OFESP

Foto: Divulgação

A Orquestra Filarmônica do Estado se apresenta na Sexta-feira Santa

Páscoa com bacalhau, vinho, chocolate e música erudita. Assim será o próximo dia 7 de abril, Sexta-Feira Santa. Após passar um belo dia em família comendo aquele bacalhau, acompanhado de um bom vinho, se liga nesta dica para à noite.

A Orquestra Filarmônica do Estado de São Paulo (OFESP) faz apresentação única no Teatro J. Safra.

Localizado na zona oeste da capital paulista, o Safra recebe o “Concerto Páscoa Filarmônica”, numa noite “para aquecer os corações regados a belíssimas canções”.

Com regência do Maestro S. Goethe a OFESP tem trabalhos realizados com gigantes da música erudita, entre eles, os tenores José Carreras, Andrea Bocelli e Davide Carbone.

Regente incansável, Goethe está sempre viajando por países da Europa e Estados Unidos, pesquisando as tendências praticadas em orquestras estrangeiras. Assim objetiva criar novos formatos para apresentação de música de concerto, por intermédio do conhecimento adquirido em suas viagens.

“Concerto Páscoa Filarmônica” promete ser um momento único dentro das apresentações da OFESP.

SERVIÇO

Orquestra Filarmônica Estado de São Paulo CONCERTO “PÁSCOA FILARMÔNICA”

Data: Dia 07 de abril, sexta-feira, 21h

Ingressos: de R$ 40 a R$ 140

Horário de funcionamento da bilheteria

Quartas e quintas – 14 às 21h

Sextas, Sábados e Domingos – 14h até o horário dos espetáculos

Vendas online: https://www.eventim.com.br/artist/orquestra-filarmonica-estado-de-sao-paulo/?affiliate=JSA

Aceita os cartões de débito e crédito: Amex, Dinners, Elo, Mastercard, Visa e Hipercard.

Não aceita cheques.

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611-3042

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Capacidade da casa: 627 lugares

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento:

Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00