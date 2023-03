Manifesto Bar faz a festa do metal oitentista

Foto: Divulgação

A casa de shows da zona sul paulistana recebe Udo Dirkscheneider e Tim “Ripper” Owens

No próximo dia 23 de abril o Manifesto Bar, em São Paulo, recebe em apresentação única dois dos maiores vocalistas do Heavy Metal: Udo Dirkscheneider e Tim “Ripper” Owens. Conhecidos mundialmente por suas trajetórias com o Accept e Judas Priest sobem ao palco para detonarem clássicos de suas ex-bandas.

O alemão Dirkscheneider empunhou o mic do Accept nos anos 80, e à frente do grupo, gravou álbuns emblemáticos dentro da cena metal como “Breaker” (1981), “Balls To The Walls” (1983) e “Metal Heart” (1985).

Em carreira solo a partir do final da década de 80 o vocalista lançou álbuns igualmente importantes como “Animal House” (1987), “Mean Machine” (1989) e “Steelfactory” (2018). O mais recente disco de Dirkscheneider é “Game Over”, de 2021.

No set list do alemão não devem faltar “London Leatherboys”, “Princes of The Dawn”, “Balls To The Walls”, “Midnight Mover” e “Breaker”.

Por sua vez, o americano “Ripper” Owens assumiu os vocais do Judas Priest a partir de 1996, substituindo simplesmente o gigante Rob Halford, que saiu em carreira solo para formar o Fight. Como se sabe Halford voltou ao Judas alguns anos depois.

Enquanto esteve à frente das fileiras priestianas, Owens gravou “Jugulator” (1997) e “Demolition” (2001), além do álbum ao vivo “Live In London”. No setlist do americano canções de sua fase como vocal do JP, entre elas, “Burn In Hell”, “One on One” e “Hell is Home” e, claro, clássicos da banda como “Metal Gods”, “Painkiller” e “Eletric Eye”.

Udo Dirkscheneider diz que sempre se dedicou à música e, prestes a completar 71 anos, vai continuar em turnês enquanto tiver saúde.

“Tenho me dedicado à música pesada desde que conheci esse tipo de música. São muitos anos e tem sido muito bom para mim, em todos os sentidos. Sempre quero fazer alguma coisa. Um disco, uma turnê. Eu gosto de trabalhar. Continuarei com isso enquanto tiver saúde, voz, puder fazer turnês e estiver me divertindo”, disse o alemão à revista Roadie Crew.

Essa turnê brasileira com os gigantes vocalistas já passou por capitais como Porto Alegre e Curitiba e a banda de apoio dos caras é formada pelos brasileiros Johnny Moraes (guitarra, Hevilan e Warrel Dane), Fabio Carito (baixo, Trend Kill Ghosts e Warrel Dane) e Marcus Dotta (bateria, About2Crash, Vikram e Warrel Dane).

SERVIÇO

Udo Dirkschneider e Ripper Owens

Data: 23 de abril (domingo)

Horário: a partir das 17h

Local: Manifesto Bar

Endereço: Rua Iguatemi, 36, Itaim Bibi, São Paulo/SP

Site: www.manifestobar.com.br

Classificação: 16 anos

Ingressos antecipados online:

https://www.bilheto.com.br/evento/1258/UDO_e_Tim_Ripper

Pista Meia: Lote 1 R$ 180,00

Pista Promocional: Promocional 1 kg de Alimento Lote 1 R$ 180,00

Camarote Meia: Meia Lote 1 R$ 350,00

Camarote Promocional: Promocional 1 kg de Alimento Lote 1 R$ 350,00