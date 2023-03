Inscrições abertas para novas turmas do Grupo XIX de Teatro

Foto: Jonatas Marques

A renomada Cia teatral seleciona elenco para 5 peças inéditas

São 100 vagas, sem qualquer custo de inscrição, sendo que os trabalhos serão divididos em dois módulos, com duração de oito meses. Ao término do processo de criação os selecionados serão remunerados, assim como, durante a apresentação dos espetáculos.

Além disso, o processo final também contará com peças do repertório do grupo XIX e o lançamento de um livro contando a história da companhia teatral, fundada há quase vinte anos.

Os candidatos serão avaliados e posteriormente orientados por Janaina Leite, Juliana Sanches, Luiz Fernando Marques, Rodolfo Amorim e Ronaldo Serruya, todos integrantes do XIX de Teatro.

Com residência artística na Vila Maria Zélia, região central de São Paulo, o grupo desenvolve oficinas teatrais gratuitas desde 2005 e as futuras turmas trabalharão um novo processo criativo inspirado na obra “O Atlas do Corpo e da Imaginação”, do escritor português Gonçalo M. Tavares.

A Cia também pretende rodar por vários espaços culturais mostrando o infantil “Hoje o Escuro Vai Atrasar Para que Possamos Conversar” (destaque acima).