The Town: gigante como São Paulo

Foto: Divulgação

Mega festival acontece em setembro na capital paulista

Uma cidade gigante como São Paulo que sedia eventos colossais nas mais diversas áreas como Fórmula 1 e feiras corporativas merecia um festival de música com suas dimensões. Sendo assim, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro a capital paulista recebe o The Town, mega festival organizado pelos mesmos criadores do Rock In Rio.

A primeira edição do festival rola no Autódromo de Interlagos numa área de 350 mil m2, que será totalmente renovada, transformando a capital dos paulistas, na Cidade da Música. Tudo o que envolve o The Town é estratosférico desde a geração de 19 mil empregos diretos e a previsão de um impacto econômico de quase R$ 2 bilhões.

Nos cinco dias de festival são esperadas 500 mil pessoas que se divertirão com um line-up diverso e talentoso. O The Town anuciou até agora as participações de Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Alok, Ludimilla, Garbage, Iza, Racionais & Orquestra Sinfônica Heliópolis, Criolo, Orochi, Luísa Sonza, NE-YO, Maria Rita, Wet Leg, Jão, entre outros.

Outro monstro da música confirmado nesta primeira edição do The Town é Ney Matogrosso. Curiosamente o cantor e compositor também se apresentou na primeira edição do Rock In Rio, em janeiro de 1985.

Já há semanas que as redes sociais vêm divulgando o festival e o anúncio da participação de Bruno Mars quase deu pane na web. Brincadeiras à parte, a vinda do cantor, compositor e vencedor de quatorze Grammys recebeu 138% de acessos a mais que o anúncio da vinda de Justin Bieber no Rock In Rio do ano passado.

O elenco estrelado do festival se apresentará em palcos diversos como Skyline, Factory, The One e o New Dance Order, este último dedicado à música eletrônica e gêneros de pista como house, techno, trance, bass e trap. Tem pra todos os gostos mesmo, plural e diverso como é São Paulo.

Claro que tudo está sendo pensado para o melhor deslocamento e tranqulidade do público. Sendo assim a organização do The Town confirmou a parceria com o Grupo CCR, que operará os trens das linhas ferréas que dão acesso ao Autódromo durante 24 horas nos dias do festival.

“A experiência do público vai muito além do que ele vive dentro da Cidade do Rock e, agora, dentro da Cidade da Música. Nós nos preocupamos com essa experiência o tempo todo e isso inclui, entre muitos outros detalhes a serem cuidados, quando, no dia do festival, o fã sai de casa em direção à venue. Já endereçamos essa preocupação desde o começo, quando agendamos The Town para acontecer no final de semana ou feriado, de modo a impactar menos o trânsito da cidade. Anunciamos essa parceria inédita que vai permitir que os fãs possam chegar e sair do festival com maior tranquilidade, sabendo que poderão contar com o transporte público do trem durante 24h”, afirma Roberta Medina, vice-presidente Executiva do The Town e Rock in Rio.

A logística é tão espetacular que o The Town Card (direito à meia entrada) posto à venda online na semana passada se esgotou em poucas horas.

Em outras palavras, assim que liberarem novos lotes o negócio é ficar ligado e grudado nos sites de venda oficiais da ticketmaster. E ter muita paciência

Boa sorte e bom The Town.